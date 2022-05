Isola dei Famosi: c’è un chirurgo e i naufraghi mangiano di nascosto? La verità

L’Isola dei Famosi, i naufraghi hanno a disposizione un chirurgo estetico? Parla l’ex naufrago

In questi ultimi giorni la dottoressa Dvora Ancona ha lanciato su TikTok pesanti accuse nei confronti della produzione e dei naufraghi. Difatti la donna è certa che questi ultimi abbiano a disposizione in Honduras un chirurgo plastico da cui andare per rifarsi qualche ritocchino, magari proprio prima della diretta su Canale 5. Sarà vero? A quanto pare no e a smentire le sue illazioni ci ha pensato il popolare ex naufrago Luca Vismara:

“Vi garantisco che ovviamente non ci sono chirurghi che vengono a farci le punturine di botulino e questo si vede molto. Infatti io sembravo mio nonno…”

Luca Vismara fa un importante chiarimento: “Nel reality è tutto vero, nessuno dà da mangiare”

C’è anche chi in queste ultime ore ha insinuato sui social che ai naufraghi dell’Isola dei Famosi verrebbe dato del cibo di nascosto. E anche su questa faccenda il popolare ex naufrago ha smentito seccamente, asserendo che nella sua edizione mai nessuno della produzione ha dato loro del cibo:

“Ovviamente chiedevo cibo e non mi è mai stato dato nulla, mai lo giuro. Basta vedere le mie foto dell’inizio e della fine del programma…”

Il giovane ex naufrago del reality show attualmente condotto da Ilary Blasi, la quale ha ricevuto un tapiro d’oro, ha poi tenuto a chiarire di aver perso ben 19 kg nei mesi passati a Cayo Cochinos.

La dottoressa non molla e rilancia: “Carmen Di Pietro si è rifatta il 23 maggio”

La dottoressa Dvora Ancona ha però continuato su TikTok ad insinuare che ci sia un chirurgo estetico in Honduras pronto a fare i suoi ritocchini ai naufraghi. Difatti la donna ha rivelato di essere certa che proprio la mamma di Alessandro Iannoni avrebbe in qualche modo usufruito del servizio in questi ultimi giorni mettendo a confronto una sua foto del 7 aprile e una di questi giorni:

“Mi sono accorta che a L’Isola il 23 maggio Carmen Di Pietro si è fatta il botulino. Basta fare un confronto con le foto del 7 aprile e si vede che il viso era molto diverso….”

E in effetti anche altri utenti sui social hanno notato delle diversità nel viso della naufraga. Quale sarà quindi la verità?