Tapiro per Ilary Blasi, che commenta: “Ho commesso tante gaffe all’Isola”

Ilary Blasi ha ricevuto il tapiro d’oro: ecco spiegato il motivo

Stasera andrà in onda una nuova puntata di Striscia La Notizia. E in base alle anticipazioni i teslpettatori vedranno la consegna di un nuovo tapiro alla conduttrice de L’Isola dei Famosi. Il motivo? In pratica Valerio Staffelli appena l’ha incontrata fuori dagli studi di Cologno Monzese le ha rivelato che questo ‘premio’ se l’è guadagnato per i tanti strafalcioni, gaffe e papere di ogni tipo commessi in questi mesi alla conduzione del popolare reality show in onda lunedì e venerdì sera su Canale 5.

Tapiro d’oro consegnato alla conduttrice, che ammette gli errori: “E’ vero, ho fatto tante gaffe”

In base alle anticipazioni sulla puntata di stasera di Striscia La Notizia, la conduttrice Ilary Blasi si è messa a ridere dopo aver saputo il motivo per cui ha ricevuto questo nuovo tapiro d’oro da Valerio Staffelli, ammettendo che in effetti di errori all’Isola dei Famosi ne ha fatti sicuramente parecchi in tutti questi mesi (gaffe che però hanno fatto molto ridere i telespettatori): “Questo premio rappresenta un po’ tutte le gaffe di questa edizione…” La presentatrice, che oggi è stata provocata da Sonia Bruganelli sulle pagine del magazine Chi, ha poi dichiarato di volere comunque tanti altri di tapiri: “Punto ad averne ancora tanti altri…”

Francesco Totti: la conduttrice fa finalmente chiarezza sulla loro presunta crisi

Valerio Staffelli non ha potuto certo esimersi dal chiedere ad Ilary Blasi di fare chiarezza su questa presunta crisi con il marito, visto che nei mesi scorsi tutti i giornali ne hanno parlato con tanto di clamorosi retroscena. E quest’ultima, con la sua solita schiettezza che l’ha sempre contraddistinta, ha subito tagliato corto, smentendo assolutamente qualsiasi tipo di gossip in tal senso: “Era chiacchiericcio, è tutto a posto…” Si ricorda che sempre su tutta questa faccenda la presentatrice de L’Isola aveva già messo i puntini sulle i in una recente intervista rilasciata a Verissimo da Silvia Toffanin. In quella occasione ha rivelato di esserci rimasta male soprattutto per i figli, che a loro volta sono stati investiti da questa onde mediatica: “Io e mio marito alla fine ci siamo abituati…”