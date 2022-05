Edoardo Tavassi: “Disgustato da Nicolas Vaporidis”, choc a L’Isola dei Famosi

Scritto da Alessio Cimino , il Maggio 9, 2022 , in Isola dei Famosi

L’Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi è una furia contro il naufrago: l’affondo choc

E’ da poco iniziata una nuova puntata del reality show condotto da Ilary Blasi. E all’inizio della trasmissione la conduttrice ha voluto subito mettere a confronto Nicolas Vaporidis e il fratello di Guendalina Tavassi, i quali hanno discusso molto animatamente in queste ultime ore. In questa occasione i due rivali se ne sono dette di tutti i colori facendo capire chiaramente che ormai la loro amicizia è morta e sepolta. Ad un certo punto il naufrago romano ha anche accusato l’attore di essere un grande falso perchè sarebbe un vero e proprio doppiogiochista, arrivando addirittura a dire di provare disgusto nei suoi confronti:

“E’ una delle persone più false…Vi giuro…Mi fa disgusto…Non voglio più averci niente a che fare…”

Nicolas Vaporidis rispedisce al mittente le accuse del naufrago: “Sei un ipocrita”

Successivamente la conduttrice ha dato la parola al popolare attore dell’Isola dei Famosi, che ovviamente si è difeso con le unghie e con i denti rispedendo al mittente tali accuse. Difatti quest’ultimo, con la sua proverbiale schiettezza, ha espresso stupore sul fatto che il suo ex amico possa dire certe cose sul suo conto, dandogli senza tanti giri di parole dell’ipocrita:

“Penso che abbiate l’intelligenza per valutare le persone…Per quaranta giorni mi è stato amico e se ha sempre pensato questo di me vuol dire che è un ipocrita…”

Il fratello di Guendalina, che ore fa si è molto arrabbiato, ha però subito controbattuto dandogli del grande attore: “Reciti pure di mer**…”

Isola, Edoardo Tavassi fa un accorato appello: “Non fatevi fregare, è un bugiardo”

Ha poi preso nuovamente la parola il naufrago del reality show di Ilary Blasi, che ha colto la palla al balzo per lanciare un accorato appello al pubblico in studio e a quello a casa. Cosa ha detto? Parlando sempre di Nicolas Vaporidis ha pregato tutti di non credergli perchè sarebbe solo un bugiardo e starebbe giocando la carta della vittima:

“Non fatevi fregare…È un bugiardo…Fa questo personaggio…Ora si isolerà e farà Raz Degan…Vi imploro…”

E’ intervenuta anche Vladimir Luxuria, che dapprima ha consigliato ad Edoardo di stare molto attento a dare retta agli altri naufragi, che a loro volta potrebbero fare il doppio gioco, e successivamente si è rivolta proprio all’attore: “Ridi di più…Prendila alla leggera…Tendi a prendere troppo sul serio…”