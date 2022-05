Isola, Nicolas Vaporidis perde le staffe con Edoardo Tavassi: “Poveraccio”

Scritto da Alessio Cimino , il Maggio 9, 2022 , in Isola dei Famosi

Nicolas Vaporidis è una furia contro il naufrago: volano parole grosse

E’ finita anche questa prima puntata settimanale del daytime de L’Isola dei Famosi. E proprio sul finire della puntata c’è stato un incredibile scontro tra l’attore di origini romane ed Edoardo Tavassi. Difatti quest’ultimo ha puntato il dito contro il naufrago, asserendo che vorrebbe essere l’unico a Cayo Cochinos a voler pescare: “Se Gunedalina pesca un pesce ti rode perchè vuoi essere solo te quello che pesca…” L’attore però non c’è stato a subire passivamente gli attacchi del concorrente, dandogli senza troppi convenevoli del poveraccio: “Io queste cose non le faccio…”

Edoardo Tavassi contro il concorrente: è scontro a L’Isola dei Famosi

Il fratello di Guendalina Tavassi ha però continuato ad attaccare a testa bassa il naufrago, dichiarando di credere che lui rosichi perchè c’è anche chi a Cayo Cochinos è più bravo di lui a pescare. Nicolas Vaporidis, che già giorni fa ha discusso con Edoardo, ha subito risposto piccato di non aver bisogno di fare queste cose perchè è ricco dentro ed è un uomo tutto d’un pezzo:

“Te sei un ragazzino che ha dei complessi…Ti attacchi a queste quattro cose per tentare di farmi del male…”

L’attore non ha poi fatto mistero di essere davvero deluso per il modo in cui si sta comportando perchè ha sempre pensato fosse un suo amico ed alleato nel reality show condotto da Ilary Blasi: “Te lo ripeto…Sei un poveraccio…”

L’Isola dei Famosi, l’attore preso di mira dal naufrago: “Tu sparli e basta”

Il battibecco tra i due naufraghi è continuato senza sosta. Edoardo Tavassi ha poi dato del doppiogiochista a Nicolas Vaporidis, reo di andare da alcuni concorrenti e dire una cosa, per poi andare da altri a dire completamente il contrario: “Te vai di là e parli male…Vuoi in finale loro e poi a noi dici di odiarli…” L’attore però si è difeso con le unghie e con i denti, invitando il rivale a continuare a fare il suo show tanto per ottenere visibilità:

“Tu stai solo sulla stuoia a non fare nulla…Continua a fare i tuoi show…Prendi in giro tutti…Questa è la tua arma…”

Il fratello di Guendalina ha subito controreplicato, asserendo che usi la pesca solo per ostentare: “Non lo fai per la comunità…”