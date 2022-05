Edoardo Tavassi-Mercedesz Henger sempre più intimi: la delusione di Carmen

L’Isola dei Famosi, i due naufraghi sempre più vicini: è nato l’amore?

Mercedesz Henger ha fatto il suo ingresso nel reality pochi giorni fa. E nel momento in cui ha messo piede nella Palapa non ha mai nascosto il suo interesse nei confronti di Edoardo Tavassi. Proprio questi ultimi due, con il passare dei giorni, sono diventati sempre più intimi, tanto da lasciare a bocca aperta gli altri naufraghi del reality show adventure condotto da Ilary Blasi. In queste ultime ore i due hanno anche fatto un bagno insieme nel mare hondureno facendo capire ormai a tutti che è nato un vero e proprio feeling tra loro (il video di questo momento è disponibile dopo il secondo paragrafo).

Carmen Di Pietro critica il naufrago: “Preferivo come era prima”

A seguire la scena in cui Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger sono i protagonisti assoluti c’erano anche Guendalina e l’altra naufraga, la quale ieri ha lanciato un avvertimento a Maria Laura De Vitis. E proprio quest’ultima non ha fatto mistero di non gradire minimamente vedere il naufrago così legato alla figlia di Eva Henger:

“Devo essere onesta…Preferivo l’Edoardo di prima…Almeno stava con me, con noi…”

Ha poi preso la parola subito la sorella del concorrente dell’Isola dei Famosi, asserendo di essere rimasta davvero spiazzata nell’aver assistito a questa scena anche perchè non l’ha mai visto così romantico con una ragazza.

L’avvicinamento tra Mercedes ed a Edoardo non passa inosservato a Carmen e Guendalina. L’influencer è sorpresa e incuriosita dall’atteggiamento del fratello che non ha mai visto in versione romantica. Tra i due Naufraghi sta nascendo qualcosa? #Isola 🏝 pic.twitter.com/anyzo8g6NP — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 11, 2022

Guendalina Tavassi rimasta senza parole: c’entra suo fratello

La naufraga ha poi ammesso a Carmen Di Pietro di divertirsi molto a vedere suo fratello così preso da Mercedesz Henger:

“Devo ammettere che mi diverto un po’ a vedere quello che fa…Vedere Edoardo romantico non l’ho mai visto né pensato…”

Successivamente la concorrente de L’Isola ha rivelato all’amica di aver notato un cambiamento radicale in suo fratello grazie alla giovane naufraga: “Lui odia il mare, odia il sole…Si è abbronzato più in questi giorni grazie a Marcedesz che in tutto il mese scorso…” Ovviamente l’altra naufraga non ha potuto trattenere le risate, asserendo di aver notato la stessa cosa: “Caruccio…” E chissà se il ragazzo riuscirà davvero a far breccia nel cuore della giovane.