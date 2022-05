Isola dei Famosi, errore tecnico in diretta: salta il collegamento di Alvin

Alvin e il problema tecnico in diretta: parte improvvisamente la pubblicità

E’ da poco iniziata una nuovissima puntata de L’Isola dei Famosi. E ovviamente Ilary Blasi si è subito collegata con il suo inviato per salutarlo e per chiedergli cos’è successo in questa giorni ai naufraghi. In questa occasione l’inviato ha salutato simpaticamente Nicola Savino sfottendolo calcisticamente per quanto riguarda la vittoria dello scudetto del Milan (l’opinionista è un noto tifoso interista). Proprio in quell’esatto momento è partita improvvisamente la pubblicità lasciando gli spettatori completamente a bocca aperta, tanto che si sono riversati immediatamente sui social per chiedere cosa fosse successo. Si segnala che la regia è subito intervenuta dopo aver capito l’errore, visto che il promo è durato pochissimi secondi (il video è disponibile dopo il secondo paragrafo).

Nicola Savino lo ammette subito dopo l’errore tecnico: “Sto rosicando tantissimo”

Subito dopo l’errore tecnico in cui è partita improvvisamente la pubblicità, ecco che l’opinionista ha risposto per le rime allo sfottò calcistico di Alvin, non facendo mistero di star rosicando molto per la vittoria dello scudetto da parte del Milan:

“Non ne posso più…Qua è un continuo di cose…Basta…Fine…Facciamo L’Isola dei Famosi…Sto rosicando…”

Ovviamente Ilary Blasi, che stasera metterà alle strette i naufraghi dell’Isola dei Famosi, ha riso di gusto: “Ammettilo che stai a rosicà…”

Muller ringrazia per la pubblicità gratis partita all'improvviso in prima serata ✈️ #isola pic.twitter.com/aQGgdneDvB — giovi (@saziato_) May 23, 2022

L’Isola dei Famosi, l’inviato confessa come stanno i due naufraghi: quali sono le loro condizioni di salute

Successivamente la conduttrice ha chiesto ad Alvin com’è la situazione in infermeria, visto che diversi naufraghi si sono infortunati in questi ultimi giorni. E l’inviato, con la sua proverbiale schiettezza, ha subito dichiarato che Marco Cucolo e Nick dei Cugini di Campagna stanno molto meglio e presto torneranno in gioco. La conduttrice ha poi rivelato che questa sera si saprà anche se i naufraghi vorranno continuare questa avventura oppure decideranno di lasciare il gioco non accettando il prolungamento (la finale è prevista lunedì 27 giugno). Ovviamente la Blasi ha già preannunciato che non mancheranno i colpi di scena. Si ricorda che in base ai rumor sembra che Alessandro Iannoni sia uno dei naufraghi più propensi a lasciare il programma di Canale 5.