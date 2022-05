Anticipazioni Isola dei Famosi, Estefania furiosa con Roger: stasera confronto?

L’Isola dei Famosi, puntata di stasera: la coppia è sempre più in crisi

Stasera andrà in onda una nuova puntata del reality show di Ilary Blasi. E sicuramente i colpi di scena e le polemiche tra i naufraghi non mancheranno. Intanto si segnala che proprio in queste ultime ore Estefania Bernal ha mandato a quel paese Roger Balduino, asserendo di non aver apprezzato tanti suoi atteggiamenti tenuti in questi giorni nei suoi confronti e nei confronti degli altri naufraghi. Con tutta probabilità stasera la conduttrice metterà l’uno di fronte all’altra per capire se ci sono possibilità per un chiarimento oppure se davvero la loro storia d’amore è arrivata alle battute finali.

Carmen Di Pietro e Maria Laura De Vitis ai ferri corti: stasera la resa dei conti?

In queste ultime ore a Cayo Cochinos la popolare naufraga dell’Isola dei Famosi non ha nascosto tutta la sua insofferenza e preoccupazione nei confronti della giovane naufraga, che dal momento in cui ha messo piede sulla spiaggia non ha fatto altro che flirtare con suo figlio Alessandro Iannoni. Questo suo avvicinamento ha fatto andare su tutte le furie la showgirl, che ha già colto la palla al balzo per avvertirla che se scoprisse che sta usando suo figlio solo per andare avanti il più possibile nel gioco farebbe scoppiare l’inferno. Stasera probabilmente Ilary Blasi vorrà parlare con entrambe per capire meglio la situazione.

Anticipazioni Isola: chi dovrà abbandonare stasera la Palapa?

Si ricorda che stasera Ilary Blasi annuncerà anche chi tra i concorrenti in nomination dovrà abbandonare la Palapa e fare il suo approdo a Playa Sgamada. I naufraghi in nomination sono Edoardo Tavassi, Maria Laura De Vitis e la coppia di fidanzati formata da Lory Del Santo e Marco Cucolo. In base ai sondaggi circolati online in queste ultime ore pare che a rischiare maggiormente l’eliminazione sia proprio Marco Cucolo, che a quanto pare farebbe meglio ad iniziare a pensare che sposare Lory Del Santo sarà alquanto complicato, almeno in base a ciò che ha detto Rocco Pietrantonio sull’ultimo numero del settimanale Nuovo uscito in tutte le edicole ieri. Andrà davvero così? O ci saranno nuovi colpi di scena?