Isola dei Famosi, Guendalina Tavassi in infermeria: come sta? Parla il fidanzato

L’Isola dei Famosi, naufraga è stata male ed è in infermeria: come sta ora? Fidanzato rompe il silenzio

Giorni fa è stato annunciato durante una puntata del daytime del reality show adventure in onda su Canale 5 che Guendalina Tavassi ha avuto un malore per cui è stata costretta ad abbandonare momentaneamente Cayo Cochinos per andare in infermeria, dove è al momento sotto osservazione. Ovviamente sono stati tanti sui social a preoccuparsi ed a chiedersi come stesse. A tal proposito ci ha pensato il suo fidanzato a rassicurare tutti, asserendo su instagram che per fortuna non è niente di grave: “Sono stato avvisato ma nulla di grave…”

Guendalina Tavassi sta poco bene: nuovi aggiornamenti sul suo stato di salute

Sempre il fidanzato della popolare naufraga dell’Isola dei Famosi, dopo aver rassicurato tutti sul suo stato di salute asserendo che non è assolutamente niente di grave, non ha fatto mistero di sperare che possa presto tornare a Cayo Cochinos per continuare questa avventura difficile, ma anche unica nel suo genere: “Speriamo che tra qualche giorno si riprenda…” Intanto i telespettatori non hanno nascosto sui social di avvertire l’assenza della concorrente, che in questi giorni ha avuto un confronto con Maria Laura De Vitis. Difatti molti hanno dichiarato che senza di lei anche gli altri concorrenti si sono un po’ spenti, visto che non avrebbero più creato grandi dinamiche.

Isola dei Famosi, puntata di stasera: la naufraga rientra in gioco?

C’è inoltre da dire che sono stati tanti a dichiarare sui social di credere che Guendalina Tavassi rientrerà in gioco nella puntata di stasera più in forma che mai. Avranno ragione? Chissà, intanto si segnala che anche Blind è ormai da diversi giorni in infermeria per un problema di salute. Su quest’ultimo non si ha alcun tipo di notizia, anche se lunedì scorso Ilary Blasi ha rivelato che la situazione pare sia assolutamente sotto controllo. Anche lui rientrerà stasera in gioco oppure potrebbe esserci il serio rischio che abbandoni definitivamente il programma? Per scoprirlo non resta che sintonizzarsi su Canale 5 per seguire una nuova incandescente puntata del reality show.