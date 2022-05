Isola, Maria Laura De Vitis affronta Guendalina: “Mi sono sentita attaccata”

Maria Laura De Vitis ha un confronto con la naufraga: il botta e risposta a Cayo Cochinos

Nell’ultima puntata dell’extra time de L’Isola dei Famosi andata in onda in queste ultime ore su Mediaset Extra i telespettatori hanno avuto modo di vedere la neo naufraga cercare ed ottenere un confronto con la leader Guendalina Tavassi. Difatti la ragazza non ha fatto mistero di essersi sentita sotto accusa lunedì in puntata, tanto che poi è finita in nomination: “Mi sono sentita attaccata inutilmente…” E la naufraga romana ha subito tenuto a chiarire la sua posizione, asserendo di non averla salvata dalla nomination per manifestare solidarietà ad Edoardo:

“Io non ho niente nei tuoi confronti…Magari penso giusto che tu non sia interessata ad Alessandro…”

L’Isola dei Famosi, Guendalina Tavassi apre gli occhi alla naufraga: “Devi capire che è un gioco”

La popolare naufraga di origini romane, sempre parlando a tu per tu con Maria Laura De Vitis, ha anche cercato di farle capire che nessuno dei naufraghi ha qualcosa nei suoi confronti, anche perchè è arrivata a Cayo Cochinos da talmente pochi giorni che è impossibile avere un pensiero positivo o negativo nei cuoi confronti:

“Devi capire che questo è un gioco…E bisogna fare delle scelte…L’unica cosa che posso dire è che Alessandro non ti interessa…Poi magari mi sbaglio…”

E la giovane ragazza, che ha fatto preoccupare Carmen Di Pietro, ha subito chiarito di non essere innamorata di Alessandro Iannoni, anche se comunque non ha nascosto di provare un certo interesse: “Io lo voglio solo conoscere…”

Isola, la naufraga ha una strategia? L’ipotesi di Guendalina Tavassi

Successivamente la sorella di Edoardo Tavassi ha rivelato a Maria Laura De Vitis di aver inoltre pensato che tutto questo interesse manifestato nei confronti di Alessandro Iannoni sia semplicemente una strategia messa in atto solo per cercare di andare avanti il più possibile nel gioco. Quest’ultima si è però subito difesa, asserendo che se fosse così gli sarebbe stata maggiormente attaccata:

“Certo ammetto di aver spinto di più…Qua ho affrettato i tempi…Forse sono risultata essere troppo pesante…”

La leader ha poi ribadito il fatto di non averla mai voluta attaccare personalmente: “Non è mai stato il mio intento…” Le due alla fine si sono abbracciate teneramente in segno di pace.