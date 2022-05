Isola dei Famosi anticipazioni: Guendalina smaschera Laura, tutti contro Lory

Anticipazioni L’Isola dei Famosi, naufraga contro Laura Maddaloni: “Voleva alzarmi le mani e mi ha maledetta”

Stasera andrà in onda una nuova puntata del reality show di Ilary Blasi. E ovviamente ampio spazio verrà dato alle varie polemiche tra i naufraghi. Cos’altro è successo? Nelle scorse ore Guendalina Tavassi ha svelato un incredibile retroscena sulla moglie di Clemente. Difatti la sorella di Edoardo ha rivelato ai naufraghi che lunedì scorso in puntata, subito dopo la prima prova, la judoka avrebbe voluto picchiarla e l’avrebbe anche maledetta:

“Lei si è alzata arrabbiata e mi è venuta sotto che mi voleva alzare le mani…Urlando mi ha detto ‘all’anm e chi t’è viv’ ha maledetto le persone vive. Questa ragazzi è una cosa bruttissima…”

Ovviamente stasera la conduttrice indagherà su tutta questa faccenda con le dirette interessate.

Lory Del Santo ha tutti i naufraghi contro: andrà in nomination stasera?

Nelle ultime ore la popolare naufraga è finita nell’occhio del ciclone. Difatti quest’ultima si è imposta nei confronti del gruppo per mettere un nuovo legno sul fuoco. Gli altri naufraghi l’hanno però molto rimproverata perchè così facendo pare avrebbe rischiato di mandare tutto a fuoco. E coloro che hanno mosso maggiori critiche nei confronti della naufraga dell’Isola dei Famosi sono stati Roger Balduino ed Edoardo Tavassi, i quali non gliele hanno mandate a dire. Difatti per entrambi è impossibile ragionare con la donna perchè vorrebbe sempre avere la ragione. Stasera Ilary Blasi potrebbe mettere a confrontare la naufraga con tutti coloro che hanno espresso perplessità nei suoi confronti.

L’Isola dei Famosi: chi sarà il naufrago a dover abbandonare Playa Sgamada?

Lunedì scorso in nomination sono poi finiti Nick Luciani, Nicolas Vaporidis e Clemente Russo. Chi di loro dovrà abbandonare la Palapa e approdare successivamente a Playa Sgamada? In base ai sondaggi circolati online in questi ultimi giorni sembra che il naufrago a rischiare maggiormente l’eliminazione sia proprio il marito di Laura Maddaloni. Difatti sono stat tanti i telespettatori ad aver poco gradito alcuni suoi atteggiamenti. Andrà davvero così? Si segnala inoltre che invece una tra Licia Nunez e Estefania Bernal dovrà per sempre abbandonare il reality e tornarsene in Italia. Chi sarà?