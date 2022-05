L’Isola dei Famosi, Lory Del Santo sotto accusa: naufraghi non ne possono più

Lory Del Santo fa indispettire tutti i naufraghi: cos’è successo oggi in Honduras

E’ appena finita anche questa nuova puntata del daytime dell’Isola dei Famosi. Ed in questa circostanza la naufraga è finita al centro delle polemiche. Cos’è successo? La popolare soubrette ha messo un tronco di legno di troppo sul fuoco, facendo perdere la pazienza a tutti i naufraghi:

“Basta mettere legna…Ce ne sono già due di tronchi…Se metti altra legna rischi di far bruciare tutto…”

In un confessionale Roger si è poi molto lamentato della naufraga, asserendo che il suo problema principale è che vuole sempre avere ragione. E a pensarla come lui anche Edoardo Tavassi e Alessandro Iannoni.

Isola dei Famosi, naufraga criticata da Edoardo Tavassi: “Fa le cose per far vedere che le fa”

Successivamente il fratello di Guendalina Tavassi in un confessionale non ha lesinato critiche nei confronti di Lory Del Santo, sulla quale Raffaello Tonon ha fatto una battuta spiazzante:

“Fa le cose per far vedere che le fa…Le spieghi che non ha senso mettere un pezzetto di legno in quel modo…Sprechi solo energie…Ma non vuole capire…”

Successivamente il naufrago non ha fatto mistero di credere che la showgirl giochi sul fatto di fare la vittima, cercando di mettere in difficoltà gli altri naufraghi: “Poi viene a dire se c’è anche la regola per il fuoco…”

Lory Del Santo a rischio nomination? Il naufrago è stato chiaro

Edoardo Tavassi, sempre in questo confessionale, non ha poi nascosto di credere che la naufraga de L’Isola dei Famosi, continuando a comportarsi così, rischi di finire ben presto in nomination:

“Lei andrà avanti così finché non verrà nominata da tutti e poi andrà nuovamente a Playa Sgamada…”

In effetti quest’ultima è da settimana che fa avanti e indietro tra le due Playe (insieme al suo fidanzato Marco Cucolo oppure da sola). Domani riverrà nominata? Successivamente ha anche fatto uno scherzo a Nicolas Vaporidis, che non l’ha presa affatto bene. Ovviamente la donna non ha nascosto di essere preoccupata che l’attore non le rivolga più la parola. Tuttavia è intervenuta subito Guendalina Tavassi, che con la sua solita ironia l’ha subito gelata: “Beh…Perchè prima ti parlava? Ma quando?” Contro Lory si è anche scagliato nelle scorse ore Nick Luciani.