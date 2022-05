Mercedesz Henger attaccata duramente da un ex gieffino: “Smania d’apparire”

L’Isola dei Famosi, la naufraga criticata dall’ex concorrente del GF Vip: l’affondo su instagram

In questi ultimi giorni Mercedesz Henger è finita al centro delle polemiche dopo aver deciso di partecipare nel reality show condotto da Ilary Blasi, nonostante sua madre abbia fatto un grave incidente in auto che l’ha fatta finire dritta, dritta in ospedale. Su tutta questa faccenda un utente su instagram ha voluto chiedere a Biagio D’Anelli di esprimere una sua opinione. E quest’ultimo, con la sua proverbiale schiettezza, si è unito al coro di chi ha puntato il dito contro la ragazza, asserendo di pensare avrebbe un po’ troppa smania d’apparire.

Mercedesz Henger demolita da Biagio D’Anelli: “Smania di apparire più importante dell’amore verso la madre”

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, sempre in questo suo post pubblicato sul social fotografico, ha poi colto la palla al balzo per lanciare un ultimo affondo alla naufraga dell’Isola dei Famosi, la quale è stata difesa da sua mamma Eva Henger ieri in diretta a Pomeriggio 5 da Barbara d’Urso. Cosa ha detto? Ha rivelato di credere che abbia dato priorità alla sua tanta voglia di apparire a scapito dell’amore per sua madre: “Quando la smania di apparire…E’ più importante dell’amore verso la propria mamma…” Si ricorda che comunque la mamma ha detto in più occasioni di essere stata proprio lei stessa ad aver spinto sua figlia a partecipare al programma e a non rinunciare a farsi questa esperienza per il suo incidente.

Isola, la giovane naufraga fa notare un errore: la conduttrice spiazzata

Sempre su Mercedesz Henger c’è da parlare anche di un’altra questione. Di cosa si tratta? Nel momento in cui è stata chiamata ieri sera a fare la sua nomination, ha fatto notare un errore agli autori lasciando senza parole Ilary Blasi. Quest’ultima in pratica si è lamentata in diretta perchè gli autori hanno sbagliato a scrivere il suo nome nelle schede. A quel punto ha preso la parola Vladimir Luxuria, che ovviamente non ha potuto esimersi dal fare una battuta delle sue:

“Mettila così…Se ti dovessero votare potresti chiedere l’annullamento perchè la produzione ha sbagliato a scrivere il tuo nome…”

E ovviamente la naufraga si è lasciata andare a una grassa risata.