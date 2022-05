Mercedesz Henger insultata sui social: la mamma Eva scoppia in lacrime

Mercedesz Henger sotto accusa sui social: la reazione di sua mamma in diretta Tv

Barbara d’Urso oggi a Pomeriggio 5 è tornata a parlare di Eva Henger, la quale oggi è intervenuta in diretta dal letto del suo ospedale a Roma per aggiornare sul suo stato di salute. Ad un certo punto la presentatrice ha dovuto confessare alla sua ospite che purtroppo sua figlia è finita al centro di furiose polemiche sui social perchè ha deciso di partecipare a quest’ultima edizione de L’Isola dei Famosi, nonostante tutta la situazione:

“C’è molta polemica…Molte persone si sono scagliate contro di lei perchè tanti hanno detto che non doveva andarci…”

La ex attrice di film per adulti è scoppiata a piangere, asserendo che chi l’ha criticata ha commesso un grave errore perchè è stata lei stessa ad averle detto di andare in Honduras a viversi questa meravigliosa esperienza: “Sbagliano…Gliel’ho detto io di partire…Mi fa piacere vederla lì…”

Eva Henger in lacrime per gli attacchi alla figlia: “Sono riuscita a rovinarle questa esperienza”

Successivamente Barbara d’Urso ha lanciato la clip in cui ha mostrato alla sua ospite tutti gli attacchi mossi nei confronti di sua figlia Mercedesz Henger sui social. Una volta finito l’RWM l’ospite, che in queste ultime ore è stata trasferita in un ospedale a Roma dopo l’incidente in Ungheria, ha avuto un crollo emotivo, asserendo di essere assai dispiaciuta perchè intanto questa esperienza era già fissata, e poi ha anche dichiarato di sentirsi fortemente in colpa:

“Questa sua esperienza era già fissata molto prima…Io sono riuscita a rovinare anche questo…”

E’ poi intervenuta la conduttrice per tirare su il morale alla donna: “Questo è il solito gruppo di sciocchi, invidiosi…Vivono la loro vita per fare male…Fai finta di niente…” Secondo la presentatrice ha fatto benissimo la ragazza a partecipare perchè se no la sua ospite si sarebbe sentita ancora di più in colpa.

Pomeriggio 5, l’ospite su sua figlia Mercedesz Henger: “A me fa piacere che abbia partecipato”

Eva Henger ha poi ripreso la parola asserendo che a prescindere da tutto anche se sua figlia avesse fatto un altro lavoro comunque prima o poi sarebbe dovuta tornare in ufficio: “Comunque questo è il suo lavoro…A me fa piacere vederla in Tv…” La donna ha poi chiesto gentilmente a tutti gli hater di non attaccare duramente sua figlia perchè ha voluto lei stessa partecipasse: “Lasciatele fare la sua esperienza…Scrivete a me…” Barbara d’Urso l’ha poi salutata dando un grosso abbraccio virtuale anche a suo marito Massimiliano Caroletti.