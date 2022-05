Isola, Nicolas Vaporidis deluso da Edoardo Tavassi: “Non me l’aspettavo”

Il fratello di Guendalina Tavassi si lamenta dell’attore: “Deve essere l’unico a pescare”

Nella nuova puntata del reality show di Canale 5 che mette a dura prova i concorrenti non sono mancate scintille. Edoardo Tavassi si è lamentato dell’atteggiamento che Nicolas Vaporidis ha in Honduras alla stessa maniera di altri naufraghi, deludendolo quando gli ha detto: “Una volta gli raccontai le avventure di Raz Degan l’avessi mai fatto, adesso vuole fare il Raz Degan, si isola, il pesce che pesco me lo mangio io. Poi se vede Guendalina che trova il pesce si arrabbia, deve essere l’unico a pescare. Se fai le cose non c’è bisogno di rinfacciarle, se lo fai per rinfacciarlo no”.

Ilary Blasi chiede delucidazioni ai naufraghi: “Perchè non glielo avete detto in faccia?”

Nicolas Vaporidis nella parte iniziale dell’appuntamento de L’Isola dei Famosi di questa sera è rimasto spiazzato, quando ha ascoltato ciò che alcuni concorrenti pensano di lui, ma soprattutto non ha gradito per niente le lamentele del fratello di Guendalina Tavassi. L’attore si è sfogato affermando: “Io non me le aspettavo da lui sinceramente queste parole. Mai rinfacciato con nessuno, sempre detto le cose in faccia a Guendalina quando le cose non mi andavano bene, sentirmi dire le cose così, quando poi sorrisoni sulla spiaggia, mi dispiace soprattutto da lui, non me lo aspettavo proprio. Ci sono rimasto male, non mi hanno mai detto nulla”. E’ intervenuta la conduttrice chiedendo delucidazioni ai naufraghi: “Ma perchè non glielo avete detto in faccia?”.

Nick Luciani scatena l’ira di Laura Maddaloni che lo riprende: “Devi parlare però”

Successivamente anche Vladimir Luxuria si è rivolta ai concorrenti e riferendosi all’attore che nei giorni scorsi è stato una furia ha detto: “Io penso che sia vero che ha un carattere forte e tende a essere leader, però se tu non vuoi che qualcuno sia capo addirittura dittatore tu fai la rivoluzione, se non volete che sia il capo datevi da fare e toglietevi questo ruolo, lamentarsi soltanto non serve a niente”.

Nick Luciani quando la conduttrice gli ha chiesto da che parte sta, ha espresso il suo parere su Nicolas: “Io sono per il giusto, lui mi ha detto insieme a Carmen di collaborare perchè molte volte siamo stanchi, per quanto mi riguarda…a parte il pesce non mi interessa, molte volte anche i cocchi non li ho mangiati”. Alla domanda di Ilary Blasi se la pensa come i suoi compagni, invece ha sottolineato: “Diciamo sono d’accordo”. Il cantante dei Cugini di Campagna è stato ripreso da Laura Maddaloni, che abbastanza arrabbiata ha affermato: “Devi parlare però, sei tu che hai buttato questa bomba, eri incazzato nero per il suo atteggiamento. Dì quello che ha detto e ti ha dato fastidio”.