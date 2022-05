Nicolas Vaporidis travolto dalle critiche all’Isola: “Parole disgustose”

Isola dei Famosi, il naufrago attaccato duramente da Mercedesz Henger: “Non mi sei piaciuto”

E’ appena terminata una nuova puntata del daytime del reality show adventure di Canale 5. Ed in questa occasione c’è stato un incredibile scontro tra Nicolas Vaporidis e la figlia di Eva Henger. Difatti quest’ultima ha puntato il dito contro il popolare attore, asserendo di non aver affatto gradito alcuni suoi atteggiamenti, soprattutto nei confronti di Edoardo Tavassi:

“In quella discussione non mi sei piaciuto…Non avevi ragione ed hai usato delle parole disgustose…Te lo ripeto non mi sei piaciuto…”

Quest’ultimo si è però subito difeso, asserendo che non deve permettersi di usare quel tono con lui: “Ma chi sei la moglie? Ma davvero”

Nicolas Vaporidis critica la naufraga: “Questa si permette di entrare nel mio rapporto con Edoardo”

L’attore romano si è fatto una risata dopo essere stato attaccato duramente da Mercedesz Henger, la quale è sempre al centro del gossip. Il naufrago dell’Isola dei Famosi non ha nascosto agli altri suoi compagni d’avventura di non poter credere al fatto che la ragazza voglia intromettersi nel suo rapporto con il fratello di Guendalina Tavassi: “Questa si permette di entrare nel mio rapporto con Edoardo…La sentite?” La ragazza ha però continuato ad attaccarlo a testa bassa, asserendo senza indugio alcuno di non gradire minimamente il modo in cui solitamente si comporta con Edoardo, ma anche con gli altri naufraghi.

Edoardo Tavassi in difficoltà dopo la lite tra i due naufraghi: “Non so fingere”

Sul finire della puntata del daytime di oggi de L’Isola è stato poi mostrato il confessionale del fratello di Guendalina Tavassi, il quale non ha fatto mistero di essere davvero in difficoltà dopo l’acceso scontro tra Mercedesz Henger e Nicolas Vaporidis:

“Io non so fingere…Io avevo chiesto a Mercedesz il favore di evitare di litigare con Nicolas…Le avevo chiesto di non intromettersi…”

Poco dopo il naufrago si è confrontato con la ragazza, la quale ha spiegato il suo punto di vista:

“Io gli ho spiegato semplicemente i motivi per cui ho deciso venerdì scorso di nominarlo…Tu non puoi venirmi a dire di non parlare…”

Tuttavia il naufrago è rimasto fermo sulle sue posizioni, limitandosi a dire: “Ti ho solo detto che mi dà fastidio…Sono stranito per questa discussione…” La ragazza è poi scoppiata in lacrime. Che questa amicizia speciale sia destinata già a finire?