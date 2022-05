Mercedesz Henger fidanzata? Gossip a Mattino 5: “Sua mamma ha detto che…”

Andrea Franco Alajmo fa chiarezza sulla vita privata della naufraga: “Ho parlato con la mamma, ecco la verità”

E’ appena terminata anche questa prima puntata settimanale di Mattino Cinque. E proprio sul finire della puntata Federica Panicucci ha voluto parlare brevemente de L’Isola dei Famosi e dei naufraghi. In questa occasione ha preso subito la parola il popolare fotografo dei vip, che giorni fa ha mostrato in diretta Tv delle foto di Mercedesz Henger insieme al suo presunto (ex?) fidanzato prima di partire per la volta dell’Honduras. Poche ore dopo però Arianna David a Pomeriggio 5 ha smentito seccamente questo gossip, asserendo che la ragazza e Fulvio avrebbero avuto giusto un flirt di poco conto. A tal proposito il fotografo ha quindi voluto fare chiarezza, asserendo che la loro è stata invece una storia importante:

“Ho fatto una lunga chiacchierata con Eva…E mi ha raccontato la storia di sua figlia e Fulvio…E’ stata una bella storia di parecchi mesi…Hanno fatto viaggi insieme…”

Mercedesz Henger al centro del gossip: l’ospite a Mattino Cinque vuota il sacco

Sempre Arianna David a Pomeriggio 5 ha poi dichiarato che quelle foto mostrate da Andrea Franco Alajmo a Mattino 5 erano risalenti addirittura al periodo di Natale. Anche su questo aspetto il fotografo dei vip oggi da Federica Panicucci ha voluto fare chiarezza una volta per tutte, continuando a dire che la naufraga e Fulvio si sarebbero visti poco tempo fa: “Si sono visti poco prima che lei partisse per la volta dell’Honduras…” Insomma la ragazza, che si è molto avvicinata ad Edoardo in questi giorni passati a Cayo Cochinos, sarebbe rimasta in buoni rapporti con l’ex (o sarà ancora il suo fidanzato?).

Mattino Cinque, Andrea Franco Alajmo sulla naufraga svela: “Era innamorata persa di Fulvio”

L’ospite stamattina da Federica Panicucci ha poi concluso questo suo intervento asserendo che l’ex attrice di film per adulti pare gli abbia confessato che la figlia Mercedesz Henger non sarebbe mai stata così tanto innamorata di un uomo, com’è invece successo con questa persona: “Lei ha confessato alla mamma che non si era mai innamorata così tanto…” Quale sarà quindi la verità? Chissà, intanto questo uomo non ha ancora rilasciato alcun tipo di dichiarazione.