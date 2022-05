Patrizia Bonetti mostra la ferita a Melandri? Il gesto non passa inosservato

L’Isola dei Famosi, ex naufraga fa uno strano gesto: mostra la scottatura in diretta?

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del reality show condotto da Ilary Blasi. E proprio sul finire della puntata è arrivata in studio la naufraga ritirata Patrizia Bonetti settimane fa in conseguenza a delle scottature riportate dopo aver affrontato la prova coraggio. Una volta che ha fatto una breve chiacchierata con la conduttrice la ragazza si è ovviamente seduta al posto. Proprio in quell’esatto momento molti hanno notato un suo curioso gesto. Cosa ha fatto? In pratica tanti telespettatori hanno scritto sui social che hanno notato il fatto che nel momento in cui si è seduta avrebbe mostrato a Marco Melandri la scottatura sulla gamba. Proprio quest’ultimo pare abbia fatto una faccia scioccata. Davvero gli avrà mostrato la ferita?

Patrizia Bonetti rompe il silenzio dopo il ritiro: “Mi sono ripresa finalmente”

L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi, parlando a tu per tu con la popolare conduttrice, ha finalmente rotto il silenzio dopo essersi ritirata in conseguenza a delle scottature riportate dopo aver affrontato la prova coraggio. Cosa ha detto? La showgirl ha rivelato di non aver passato momenti particolarmente facili, ma adesso di stare finalmente molto meglio:

“Sto bene mi sono ripresa finalmente, sono contenta di essere qui stasera. Ci tenevo tanto, era da tempo che volevo fare questa esperienza…”

La donna, la quale è finita al centro dei rumor per via di una presunta denuncia fatta a Mediaset e alla produzione, ha poi dichiarato che se ne è fatta ormai una ragione su questo incidente ed è andata avanti con la sua vita: “Gli incidenti succedono e l’importante è andare avanti…”

Isola dei famosi, l’ex naufraga non si nasconde dietro ad un dito: “Tifo per lui”

Ilary Blasi ha poi chiesto a Patrizia Bonetti chi tifa tra i naufraghi ancora in gara. E quest’ultima, con la sua proverbiale schiettezza che l’ha sempre contraddistinta, ha subito dichiarato di tifare per Nicolas Vaporidis, cambiando di fatto idea sul suo conto: “Per chi faccio il tifo? Nicolas. Mi piace come sta agendo all’interno del gruppo…”