Patrizia Bonetti non perdona: pronta a far causa a L’Isola dei Famosi?

Isola dei Famosi: Patrizia Bonetti pronta a far causa a Mediaset? La clamorosa indiscrezione

L’avventura a L’Isola dei Famosi di Patrizia Bonetti è durata davvero molto poco. Difatti la giovane concorrente è finita praticamente subito in infermeria dopo aver riportato delle ustioni sul corpo a seguito di una prova coraggio. Purtroppo però la giovane showgirl, per via di queste ferite, è stata costretta a lasciare il programma. Finita qua? Nemmeno per idea perchè ecco arrivare l’ennesimo colpo di scena su tutta questa faccenda. Difatti come riportato da Alessandro Rosica su instagram pare che Patrizia Bonetti e il fidanzato siano pronti a fare causa a Mediaset e alla produzione dell’Isola chiedendo come risarcimento la cifra monstre di 1 milione di euro:

“A seguito delle ustioni riportate sull’Isola, Patrizia e il fidanzato sono pronti a far causa al colosso tv per oltre un milione di euro…”

Patrizia Bonetti bloccata dal fidanzato: il retroscena su L’Isola dei Famosi

Alessandro Rosica, sempre in questo suo intervento su instagram, dopo aver rivelato che Patrizia Bonetti sarebbe pronta a denunciare Mediaset, ha anche riportato un’altra succosa indiscrezione. Di cosa si tratta? In pratica pare che la giovane ragazza sarebbe stata pronta a rientrare in gioco all’Isola dei Famosi dopo che essere stata in osservazione in infermeria in Honduras, ma il suo fidanzato l’avrebbe convinta ad agire in maniera diversa:

“Inizialmente Patty era pronta a rientrare subito fermata dal furbo fidanzato che ha preso il primo aereo e l’ha riportata in Italia proprio per le mosse legali…”

L’ex naufraga, la quale è stata costretta a ritirarsi da L’Isola, porterà davvero in tribunale Mediaset?

L’Isola dei Famosi, Patrizia Bonetti al centro ustioni in Italia? Il rumor

Anche alla popolare influencer Deianira Marzano sono giunte voci su Patrizia Bonetti. Difatti quest’ultima ha rivelato su instagram di essere venuta a conoscenza che l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi pare sia al momento in un centro ustioni in Italia a curare le sue ferite. Sarà vero?