Isola: Patrizia Bonetti mostra per la prima volta le sue ustioni (FOTO)

Patrizia Bonetti mostra le sue ustioni dopo la sua disavventura nel reality show (FOTO)

L’ex naufraga de L’Isola dei Famosi è stata molto sfortunata. Difatti purtroppo è stata costretta a ritirarsi dopo pochissimi giorni perchè si è fatta male dopo aver affrontato la prova coraggio (tra l’altro persa con Roberta Morise). La ragazza pare purtroppo abbia riportato diverse ustioni sul suo corpo, che non le hanno permesso di andare avanti in questa avventura. A distanza di diverse settimane dal fattaccio la giovane naufraga, come riportato dal portale di gossip Biccy.it, ha mostrato nelle sue storie su instagram le ferite sulla sua pancia (la foto è disponibile dopo il secondo paragrafo).

L’Isola dei Famosi: come sta adesso la giovane naufraga dopo il suo ritiro

In tanti adesso si staranno chiedendo se Patrizia Bonetti sta ancora male per queste bruciature riportate sul corpo. A parlare delle sue condizioni di salute è stata lei stessa poco tempo fa, asserendo di star bene dopo aver affrontato un periodo decisamente complicato. Ovviamente la naufraga, che ha fatto un gesto curioso dopo aver fatto il suo ingresso nello studio del reality show condotto da Ilary Blasi per la prima volta, non ha nascosto che avrebbe voluto tanto continuare questa avventura perchè sicura di poter dare tanto. Purtroppo però il destino è stato molto amaro nei suoi confronti.

Patrizia Bonetti dopo l'ustione a L'isola deo famosi. Si vedono i segni…😨 pic.twitter.com/hFWqtal6or — Ginevra (@Ginevracasalin) May 15, 2022

Anticipazioni Isola: Patrizia Bonetti nuova naufraga della prossima edizione?

Intanto c’è da segnalare che sono stati tanti sui social ad aver chiesto a gran voce alla produzione del reality show adventure di Canale 5 di dare una seconda possibilità alla ragazza reclutandola come naufraga nella prossima edizione. La produzione le potrebbe dare una seconda chance? Chissà, intanto la cosa certa è che con il suo caratterino mostrato già al Grande Fratello Nip di Barbara d’Urso potrebbe creare infinite dinamiche. Lei stessa poco tempo fa ha anche rivelato di tenere tanto a partecipare al reality show adventure condotto da Ilary Blasi: