Isola, Roger Balduino molto confuso: cattive notizie per Estefania Bernal

L’Isola dei Famosi, il naufrago conteso dalle due ragazze: la clamorosa confessione

E’ appena finita anche questa nuova puntata del daytime del reality show adventure. Ed in questa circostanza a far molto discutere tutti i naufraghi è stato l’arrivo in Honduras di Beatriz, che ha messo in assoluta crisi il modello brasiliano. Difatti quest’ultimo ha rivelato che se dovesse essere messo di fronte ad una scelta tra la sua ex fidanzata ed Estefania Bernal, che al momento è in Playa Sgamada insieme a Licia Nunez, non saprebbe proprio con chi stare:

“Se mi chiedessero di fare una scelta simile? Eh ci devo pensare…”

Roger Balduino geloso della sua ex Beatriz: brutta sorpresa per la modella argentina

Successivamente Nicolas Vaporidis ha chiesto al modello brasiliano se proverebbe gelosia nel vedere la sua ex fidanzata molto interessata ad un altro naufrago dell’Isola dei Famosi. E quest’ultimo ha risposto senza pensarci due volte che sarebbe molto infastidito: “Certo che sarei geloso…Non si vede?” E tutto ciò non farà affatto piacere a Estefania Bernal, che al momento è ai ferri corti con Licia Nunez. Difatti quest’ultima ha sempre pensato che ormai la sua ex fosse acqua passata per il ragazzo, ma evidentemente il suo approdo in Honduras ha fatto riemergere in lui sentimenti ormai sopiti da tempo. Come andrà a finire tutta questa storia?

Carmen Di Pietro sotto choc dopo la confessione del modello brasiliano: interviene Edoardo Tavassi

Ovviamente la confessione di Roger Balduino ha spiazzato anche diversi naufraghi de L’Isola dei Famosi, tra cui la popolare soubrette. Difatti quest’ultima mai avrebbe pensato che ci fosse la possibilità di un suo ritorno di fiamma con la ex: “Io pensavo che ti eri innamorato di Estefania…” E anche Nicolas è rimasto un po’ interdetto. Ha poi preso la parola il fratello di Guenda Goria, il quale ha dichiarato di credere sia normale che abbia i suoi dubbi perchè alla fine è interessato ad entrambe. E chissà come reagirà Estefania nell’apprendere che Beatriz continua a smuovere un forte interesse nel ragazzo sui cui ha messo gli occhi fin dall’inizio di questa avventura. Ci saranno altri colpi di scena?