L’Isola dei Famosi, c’è tensione: Licia Nunez e Estefania Bernal ai ferri corti

Isola dei Famosi: subito scontro tra le due naufraghe a Playa Sgamada

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del reality show condotto da Ilary Blasi. Ovviamente le polemiche tra i naufraghi non sono mancate. Ma cosa sarà successo dopo la lunga diretta? Nella puntata del daytime appena andata in onda Estefania Bernal ha fatto il suo approdo a Playa Sgamada dopo aver perso il televoto contro Blind e Carmen Di Pietro. E proprio sull’isolotto ha trovato ad attenderla Licia Nunez, che non l’ha accolta per nulla bene. Difatti le due si sono subito scontrate dando vita ad un acceso botta e risposta.

Licia Nunez contro la naufraga: “Mi hai dato della falsa senza neppure conoscermi”

L’attrice ha mostrato subito di avere il dente avvelenato nei confronti di Estefania per vecchie ruggini. La donna non ha perso tempo per attaccarla, asserendo di averla giudicata senza neppure conoscerla bene:

“Mi hai dato della falsa senza neppure conoscermi…L’hai detto…”

In un confessionale l’attrice, che giorni fa ha litigato con la naufraga argentina, ha poi dichiarato di essere comunque disponibile ad un chiarimento, anche se ha aggiunto di credere che non sarà affatto semplice: “Lei è testarda e va avanti per la sua strada…E’ un grande giocatrice…”

Estefania Bernal si difende dagli attacchi: “Io ti ho dato solo della bugiarda”

Il botta e risposta è comunque continuato serratissimo tra le due naufraghe dell’Isola dei Famosi. Ed in questa circostanza la modella si è subito difesa, asserendo di non aver mai dato della falsa a Licia, ma ‘solo’ della bugiarda. A quel punto l’attrice si è ancora più arrabbiata, facendo notare che alla fine è la stessa. In un altro confessionale la bionda naufraga ha già fatto capire che la convivenza forzata con la modella sarà decisamente complicato:

“Purtroppo il mio livello di sopportazione non è molto alto…Quindi vedremo come si comporterà la signorina…”

La modella invece ha già dichiarato di avere l’intenzione di chiarire con la rivale, anche perchè vuole vivere i prossimi giorni in estrema tranquillità. Le due riusciranno a chiarirsi? Oppure continueranno a battibeccare ogni giorno fino a venerdì prossimo?