Isola dei Famosi stasera: chi verrà eliminato tra Blind, Carmen ed Estefania?

L’Isola dei Famosi anticipazioni puntata di stasera 2 maggio: chi verrà eliminato?

Stasera andrà in onda una nuova puntata del reality show adventure condotto da Ilary Blasi. E ovviamente i colpi di scena e le sorprese non mancheranno affatto, anzi. In nomination ci sono Carmen Di Pietro, Estefania Bernal e Blind? Chi tra i tre naufraghi dovrà abbandonare la Palapa e andare a Playa Sgamada? In base ai sondaggi circolati online in questi ultimi giorni pare che a rischiare maggiormente l’eliminazione sia la popolare modella di origini argentine, che proprio nel reality show ha conosciuto e si è innamorata di Roger Balduino. Andrà davvero così?

Beatriz Marino sbarca in Honduras: arriva il confronto con l’ex fidanzato nel reality show

Nella puntata di stasera dell’Isola dei Famosi ci sarà finalmente anche il tanto atteso confronto tra Roger Balduino e l’ex fidanzata. Difatti quest’ultima è già arrivata in Honduras per fare quattro chiacchiere con l’ex, il quale pare che poco prima di sbarcare in Honduras le abbia detto di amarla e di voler passare il resto della sua vita al suo fianco. Purtroppo però non è andata così visto che il modello, poco dopo aver messo piede in Honduras, ha perso la testa per Estefania, che giorni fa ha litigato con Licia Nunez. Ci dovrebbe essere anche un interessante faccia a faccia tra Lory Del Santo e Ilona Staller, le quali da amiche sono ormai diventate rivali a Playa Sgamada. Non mancheranno poi le emozionanti sorprese ai naufraghi.

Anticipazioni L’Isola dei Famosi: stasera prova ricompensa e nuovo leader

Stasera i naufraghi dovranno anche fare due importantissime prove: una per ottenere la ricompensa e la seconda per decretare il nuovo leader. Si ricorda che chi vincerà quest’ultima prova avrà l’immunità e sarà anche costretto a decidere il destino di uno dei naufraghi. Difatti sarà proprio lui a scegliere chi dei suoi compagni d’avventura andrà a rischio eliminazione. Si ricorda che venerdì prossimo ci sarà il secondo appuntamento con il reality show condotto da Ilary Blasi (sarà l’ultimo doppio appuntamento settimanale). Insomma la puntata di stasera si prospetta davvero molto interessante e terrà sicuramente incollati gli spettatori alla Tv fino a notte inoltrata.