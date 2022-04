Estefania Bernal smentisce Licia Nunez che la attacca: “Sei una bugiarda”

Licia Nunez contro l’atteggiamento di un naufrago: interviene Estefania Bernal

Non sono mancati litigi, nella nuova puntata del reality show basato sulla sopravvivenza di Canale 5 andata in onda questa sera. Licia Nunez non appena ha fatto la sua nomination palese si è sfogata ancora una volta, facendo sapere di non aver ricevuto una buona accoglienza dai naufraghi quando lei è entrata in gioco. A smentire la versione dell’attrice ci ha pensato la concorrente che ha fatto breccia nel cuore di Roger Balduino: “Si isola tutti i giorni, sono stata la prima ad avvicinarmi a te, dal primo giorno l’abbiamo accolta benissimo”. Principalmente però la 44enne ha puntato il dito contro Blind, visto che l’ha nominato con questa motivazione: “Ci sono stati dei pregiudizi da parte sua”.

L’attrice si sfoga nella nuova puntata: “Qui stanno interpretando dei ruoli”

Licia Nunez questa sera ha deciso di nominare Blind, e quando ha detto che ha avuto dei pregiudizi su di lei, Vladimir Luxuria le ha chiesto delucidazioni. L’attrice si è sfogata pronunciando le testuali parole: “In realtà da quando sono arrivata qua non hanno fatto altro che dire sono l’attrice, orgogliosa di eesserlo, che il tono della mia voce non quadra. Blind dice che mi sono isolata, soltanto per 24 ore, perchè tutto questo mi ha fatto male, mi sono isolata con questo gruppo qui, sparano ca**ate, non è assolutamente vero”. La naufraga ha aggiunto:

“Ho detto mi sono presa 24 ore per capire che dovevo avere una visione dello spirito dell’Isola diverso, sono qui non a pensare a creare strategie tali, penso che sia un palcoscenico dove tutti devono mostrare una parte di se stessi, qui stanno interpretando dei ruoli“.

Dopo che Estefania Bernal ha preso le difese del rapper sostenendo che in realtà lei si isola dal gruppo, la 44enne che secondo Nicolas ha mentito a tutti è sbottata: “Falso sei una bugiarda non è assolutamente così”. L’attrice ha continuato a discutere con il giovane cantante: “Fai il bravo con i tuoi amici”.

Isola, Vladimir Luxuria riprende l’attore: “I problemi a volte bisogna affrontarli”

Quando è stato il momento di fare la sua nomination segreta, però la modella argentina ha fatto il nome di Guendalina Tavassi affermando: “Ha confermato che non lei non si può parlare vuole sempre avere ragione”. Intanto Vladimir Luxuria ha ripreso Nicolas Vaporidis: “Ho la sensazione come se tu vorresti mettere sotto sabbia dei problemi, a volte bisogna affrontarli“. La risposta dell’attore è stata: “Da una parte lo capisco perchè hai fatto l’Isola, non è ipocrisia, di indole cerco sempre un compromesso, se ci riesco bene, non è una strategia, è una voglia di pace, litighiamo per delle cose che sono veramente piccole che non ne vale la pena”.