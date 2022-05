Vladimir Luxuria avverte Lory Del Santo: “I naufraghi non te l’hanno perdonata”

Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria difende la naufraga: “Ecco perchè i naufraghi ce l’hanno con te”

E’ iniziata da poco la nuova puntata del reality show condotto da Ilary Blasi. E quest’ultima ha iniziato la puntata di stasera chiedendo a Lory Del Santo il motivo per cui è stata così tanto criticata in questi ultimi giorni dagli altri naufraghi. Quest’ultima ha rivelato che qualsiasi cosa faccia viene attaccata, non facendo mistero che non è affatto piacevole. Ha poi preso la parola la popolare opinionista, che ha colto subito colto l’occasione per lanciare un avvertimento alla naufraga. Cosa ha detto? E’ sicura che gli altri concorrenti ce l’abbiano tanto con lei perchè non si è voluta schierare con nessuno dei due gruppi:

“Sai Lory qual è il tuo problema? Che non vuoi schierarti…È per questo che ti accusano e ti hanno presa di mira……”

E il pubblico in studio ha applaudito in segno di approvazione.

Lory Del Santo si difende dalle critiche: “Ho nominato Nick perchè mi sono fidata”

Successivamente Ilary Blasi ha fatto presente alla naufraga de L’Isola dei Famosi di essere stata accusata di aver nominato lunedì scorso il Cugino di campagna solo perchè a chiederglielo sarebbe stata la coppia dei coniugi Russo e anche altri naufraghi. E la concorrente, che è finita nell’occhio del ciclone, ha ammesso che in effetti è vero che ha nominato lunedì scorso il naufrago, ma solo perchè si è fidata:

“Nominare Nick? Mi hanno spiegato che c’erano cose che non sapevo e quindi mi sono fidata…”

L’Isola, la naufraga respinge al mittente le accuse: “Non faccio la vittima”

La conduttrice dell’ISOLA DEI FAMOSI ha poi rivelato a Lory Del Santo, che sono stati tanti i naufraghi ad averla accusata in questi giorni di fare la vittima. E quest’ultima si è subito difesa con le unghie e con i denti, asserendo senza indugio alcuno che non è affatto così, anzi: “Io non soffro di vittimismo…” La showgirl ha poi voluto lanciare una frecciata velenosa nei confronti dei fratelli Tavassi, che sono stati coloro che più hanno mosso critiche nei suoi confronti: “Sono due comici ingaggiati per far ridere…Almeno fanno qualcosa…”