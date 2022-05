Isola, Vladimir Luxuria lascia senza parole Clemente: “Ho una brutta notizia”

Clemente Russo si scaglia contro Alessandro Iannoni: “Su di lui tutta Italia la pensa come me”

Questa nuova puntata dell’Isola dei Famosi è partita subito con il botto. Cos’è successo? Ilary Blasi ha iniziato la puntata mettendo a confronto i due coniugi da una parte e mamma e figlio dall’altra. In questa circostanza il popolare pugile partenopeo ha rivelato di credere che il figlio di Carmen Di Pietro sia un doppiogiochista perchè starebbe un po’ con un gruppo e un po’ con l’altro senza prendere decisioni:

“Io credo che a pensarla come me sia tutta Italia…Nicola Savino e Vladimir potete confermare giusto?”

Peccato che l’opinionista l’abbia subito messo di fronte all’amara verità.

Vladimir Luxuria mette spalle al muro il naufrago: “Ti do una brutta notizia”

Ha preso poi la parola l’opinionista de L’Isola dei Famosi, che ha subito voluto rimettere al posto suo il naufrago partenopeo. Difatti quest’ultima, la quale ha attaccato Licia Nunez, ha fatto presente al concorrente di non essere nella maniera più assoluta il portavoce del popolo italiano, anzi:

“Ti do una brutta notizia…Non sei il portavoce del popolo italiano…Non arrogarti il diritto di parlare per loro…Ok?”

E anche Carmen Di Pietro ha dato ragione all’opinionista, consigliando al concorrente di abbassare un po’ le ali perchè non può arrogarsi il diritto di parlare a nome di tutti i telespettatori criticando suo figlio Alessandro in quel modo: “Non può parlare a nome di tutti…Ho visto mio figlio all’alba moscio…”

Laura Maddaloni difende a spada tratta il marito: “C’è dell’accanimento nei suoi confronti”

E’ poi intervenuta la naufraga che ovviamente ha spezzato una lancia in favore di suo marito Clemente Russo. Difatti quest’ultima ha dichiarato senza tanti giri di parole di credere che ci sia dell’accanimento nei confronti del suo partner nella vita, aggiungendo che le sue parole sarebbero state del tutto fraintese:

“C’è dell’accanimento contro Clemente…Mi spiace, ma devo dirlo…Tutti hanno parlato contro di lui…Io ho anche parlato a Carmen e mi sono chiarita…”

Su Alessandro Iannoni ha poi rivelato che è stato lui stesso a dire di non voler passare come uno che non prendeva posizione: “Anche lui ha detto che non voleva passare per stare da un gruppo all’altro…”