Isola, Edoardo Tavassi su tutte le furie dopo il sacrificio: “Sono deluso”

Edoardo Tavassi si lamenta dopo essersi rasato i capelli a zero: “Ecco cosa mi aspettavo”

Uno dei concorrenti del reality show basato sulla sopravvivenza, di recente si è reso protagonista di un gesto di grande umanità verso i suoi compagni di gioco. Si tratta di Edoardo Tavassi, che nella scorsa puntata ha accettato di farsi tagliare i capelli a zero da Carmen Di Pietro, in cambio di una sostanziosa ricompensa. La reazione del fratello di Guendalina non è stata per niente positiva, quando lui e il resto del gruppo hanno ricevuto le pietanze che è riuscito a vincere, visto che parecchio arrabbiato ha affermato:

“Mi sono tagliato i capelli, la lasagna è molto buona, sono un po’ deluso dalla quantità. Mi aspettavo almeno una bella porzioncina così“.

La figlia di Eva Henger non molla la presa su un naufrago, ma sottolinea: “Devo capire cosa sente”

Nell’appuntamento serale de L’Isola dei Famosi di venerdì, Edoardo Tavassi ha fatto una scelta drastica per ottenere il cibo per i prossimi giorni, facendosi rasare tutti i capelli da Carmen Di Pietro. A proposito di quest’ultima, nel daytime di oggi, si è rivolta a Luca Daffrè essendo diventato il nuovo leader, facendogli una richiesta: “Facciamo anche il riso però?”. A dire la sua non appena è arrivata la prima pietanza ottenuta grazie al sacrificio del fratello di Guendalina ci ha pensato Nicolas Vaporidis: “Un pezzettino per uno, siamo in dodici a mangiarla”. Estefania Bernal e anche gli altri naufraghi hanno ringraziato il loro compagno di gioco per il bellissimo gesto fatto nei loro confronti. Intanto Mercedesz Henger non appena Marco Cucolo le ha chiesto se le piace il 37enne anche così, ha risposto:

“Assolutamente sì, si sa quello che io sento nei confronti suoi, è ovvio che secondo me anche con questi capelli è bellissimo, però devo capire lui cosa sente, e in questi giorni cercherò di fare proprio questo”.

Estefania Bernal, frecciata dal naufrago brasiliano: “Spero non sia bugiarda come lei”

Intanto Roger Balduino dopo aver perso il televoto contro Maria Laura De Vitis ha messo piede su Playa Sgamadissima, e il suo arrivo non è stato piacevole: “L’isola insieme al fuoco mi ha dato il benvenuto, mi sono proprio bruciato il sotto dei piedi subito, mi fa malissimo, è tosta, penserò alla mia mamma, a mio figlio, proverò a dormire. Spero di mangiare un po’ di più”. Nel frattempo il fratello di Guendalina si è lamentato anche dei sandwich: “Io mi sono rasato i capelli, questo non è un club sandwich, voglio quello che ho vinto”. Mentre Maria Laura e altri concorrenti hanno criticato un gesto fatto da Lory Del Santo, il naufrago brasiliano ha lanciato una frecciata a Estefania Bernal: “La prima notte da solo in solitaria però ho sentito una tranquillità, una pace, solo io e i miei pensieri. Magari posso fare una compagna di viaggio che dormirà con me, spero che non sia una bugiarda come lei, scherzo dai!”.