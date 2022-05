Isola dei Famosi, scelta drastica di Edoardo Tavassi: “Andrò dallo psicologo”

Gesto estremo di Edoardo Tavassi: si è rasato i capelli a zero!

Cosa sarebbe L’Isola dei Famosi senza la prova della rasatura dei capelli al fine di far mangiare tutti quanti i concorrenti? Nella scorsa edizione il coraggioso era stato Ignazio Moser mentre quest’anno hanno messo a dura prova nientemeno che Edoardo Tavassi, molto geloso della sua folta capigliatura. Il fratello di Guendalina Tavassi dapprima ha mostrato delle reticenze, anche di fronte a delle succose ricompense. Poi alla fine, però, ha accettato di farsi rasare i capelli a zero per il suo bene e di quello dei naufraghi che sopportano la fame da mesi e mesi.

Edoardo Tavassi commenta il suo gesto: “Dopo questo andrò dallo psicologo”

La richiesta dell’Isola è stata molto chiara, stasera: i concorrenti avrebbero mangiato lasagne stasera, salsicce e patate domani e club sandwich la domenica qualora Edoardo Tavassi avesse accettato di farsi tagliare i capelli a zero. Prima ha detto chiaramente che “non lo faccio” e che “potete anche morire di fame”, ma alla fine è stato convinto dalla conduttrice, dagli opinionisti e dai compagni di reality show. Infine ha fatto ridere tutti quanti con una battuta: “Ho già difficoltà con le donna a rimorchiare… Andrò dallo psicologo!”. Alla fine i capelli sono caduti sulla Bianca spiaggia dell’Honduras e in questi tre giorni i naufraghi potranno mangiare qualcosa di diverso al posto del solito riso e cocco. Anche con i capelli rasati il colpo di fulmine di Mercedesz resisterà?

Ilary Blasi, piccolo problema con l’audio: “Lo ripristiniamo o andiamo a casa?”

Durante la diretta dell’Isola dei Famosi c’è stato un piccolo problema di audio: mentre stava spiegando la prova Ilary Blasi si è accorta che in Honduras non sentivano proprio nulla. Allora ha chiesto se ci fosse qualche problema e in cabina di regia le hanno risposto che c’era un piccolo problema e che dovevano ripristinare l’audio. Lei ha colto la palla al balzo per fare una battuta: “Lo ripristiniamo o andiamo a casa? Facciamo festa?”. E poi continuano i simpatici battibecchi tra lei e l’inviato Alvin: da quando sono uscite le voci di corridoio di un loro litigio i due si divertono ad alimentarle scherzando e facendo divertire il pubblico.