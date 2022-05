Isola, Lory Del Santo difesa da Delia Duran: “Nicolas ha usato parole pesanti”

Lory Del Santo sotto accusa. Delia Duran dalla parte dell’amica: “Non è una falsa”

Tra gli ospiti di una nuova puntata del format Isola Party, ci sono stati anche Alex Belli e Delia Duran. Quest’ultima ancora una volta è intervenuta in difesa dell’amica Lory Del Santo, una delle concorrenti del reality show di Canale 5 basato sulla sopravvivenza accusata di non essere sincera da alcuni naufraghi. La modella di origine venezuelana ha affermato: “La conosco da dieci anni, troppo pesanti le parole che ha utilizzato Nicolas nei suoi confronti, lei è molto altruista, ha sempre una parola bella per tutti, non è vero che è una falsa, anzi, è sempre carina con tutti”.

L’ex gieffina ammette: “Nicolas Vaporidis lo reputo intelligente e un forte concorrente”

Delia Duran ha preso parte a un nuovo appuntamento del programma dedicato a L’Isola dei Famosi, che vede al timone Ignazio Moser e Valentina Barbieri. Per iniziare l’ex gieffina quando Lory Del Santo era ancora in attesa di sapere l’esito del televoto che la vedeva in sfida contro Nick Luciani, Estefania Bernal, Maria Laura De Vitis e Marco Maccarini riferendosi alla compagna di Marco Cucolo ha affermato: “Speriamo che rimanga”. La modella di origine venezuelana si è espressa sul fatto che la sua amica e Nicolas Vaporidis sono ai ferri corti ammettendo:

“Mi dispiace che tra di loro non c’è empatia, mi dispiace che non l’ha capita, lo reputo intelligente e anche un forte concorrente“.

Alex Belli ha ripreso la sua amata: “Non è detto che ci debba essere per forza, sono due persone completamente diverse, la problematica sostanziale sono le parole che si usano, devo sempre avere rispetto del mio avversario, buffona a una signora che ha una carriera, una vita, è come se noi insultavamo la Ricciarelli, puoi scontrarti ma devi avere sempre rispetto”.

Alessandro Basciano ne è convinto sull’attore: “Potrebbe vincere L’Isola dei Famosi”

La modella venezuelana sempre durante la chiacchierata con Ignazio Moser e Valentina Barbieri ha commentato lo scontro che lei ha avuto con l’attore, quando ha difeso la sua amica dallo studio del reality: “Non c’è stato un chiarimento, la mia difesa su di lei era quello, le brutte parole che aveva utilizzato, per il resto è un forte concorrente”. Alla diretta ha preso parte anche Alessandro Basciano insieme alla fidanzata Sophie Codegoni. L’ex gieffino ha detto la sua sul discusso naufrago che ieri sera è rimasto perplesso: “Per me è uno dei più forti, potrebbe anche vincere anche se ha i suoi modi diretti, sicuramente avrà sbagliato, ci sta che avendo poco da mangiare perdi un attimo le staffe, non ci sta che usa parole troppo forti, potrebbe essere un concorrente diretto alla finale”.