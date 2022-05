Nicolas Vaporidis non se lo aspettava da Marco Maccarini: “Rimasto perplesso”

Marco Maccarini zittisce l’attore prima dell’eliminazione: “Porti avanti delle regole”

Marco Maccarini uno dei concorrenti del reality show basato sulla sopravvivenza, pur essendo entrato in corsa ha scombussolato sin da subito gli equilibri, visto che in pochi giorni è stato al centro di diversi scontri. Il noto conduttore nella nuova puntata prima di perdere la sfida al televoto, ha spiegato la ragione per cui ha criticato alcuni compagni di gioco, ma soprattutto non appena Nicolas Vaporidis è rimasto spiazzato dalle sue dichiarazioni, l’ha zittito dicendogli: “Le regole che porti avanti sono quelle che hai deciso”.

Carmen Di Pietro delusa dal conduttore: “Volevo parlare bene e invece mi attacchi”

Nell’appuntamento de L’Isola dei Famosi di questa sera, Maria Laura De Vitis quando la conduttrice le ha chiesto chi tra lei Lory Del Santo, Nick Luciani, Estefania Bernal e Marco Maccarini avrebbe dovuto perdere il televoto, ha fatto il nome di quest’ultimo: “Perchè mi ha nominato più volte, parla spesso con sarcasmo, alcune volte fuori luogo”. Il conduttore invece ha criticato l’argentina: “Non si capisce bene cosa vuole fare, è ambigua, quindi per me è faticosa”. Ilary Blasi si è rivolta all’ultimo arrivato dicendogli: “Sei sbarcato con tanti buoni propositi, hai dimostrato che non hai paura di nulla, ma soprattutto dei giocatori che sono lì da tanto tempo, sei diventato il loro bersaglio”. Il conduttore ha pronunciato queste parole in confessionale: “Esaminerò i miei errori che sicuramente ci sono ma loro hanno cavalcato tanto e inventato tanto, hanno la fattucchiera Carmen, mi dice grazie e poi da dietro ti massacra, poi c’è il gigante Edoardo, protegge tutti gli altri, e arriva poi il piccolino Nicolas con il suo modo sempre recitato, con la spada arriva a dare il colpo di grazia”. Alla domanda della conduttrice: “Stai cercando di rompere il muro che hanno creato, è un po’ una strategia riformare un altro gruppo?”, il 45enne ha risposto: “Non ho intenzione di formare nessun grupppo, sto con le persone con cui sto bene. Se ho rotto qualcosa forse sono le pa*** di tutti voi, non volevo disturbare nessuno”. Quando la madre di Alessandro Iannoni non appena il new entry le ha detto: “Questa maga, fattucchiera, hai la capacità di confondere la mente”, non ha nascosto la sua delusione: “Non capisco questa definizione, mi dai della fattucchiera, io volevo parlare bene di te e invece mi attacchi“. A riprendere il naufrago ci ha pensato Vladimir Luxuria: “Le hai dato della strega!”.

Il fratello di Guendalina Tavassi furioso: “C’è un brutto vizio su questa isola”

Intanto Nicolas Vaporidis che di recente è stato su tutte le furie ha replicato a ciò che ha detto di lui il conduttore: “Non capisco queste esternazioni, perchè le persone non riescono a mantenere una posizione”. Edoardo Tavassi è sbottato: “Su questa isola, c’è questo brutto vizio, che davanti ti vogliono bene tutti, meno male ci stanno i confessionali, questa verità l’abbiamo scoperta stasera”. Il 45enne si è difeso: “Non ho mai mentito”.