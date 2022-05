Italia Si verso la chiusura: Marco Liorni pronto all’irruzione nel preserale

Ultimo mese di messa in onda per il programma del sabato pomeriggio di Rai1 condotto da Marco Liorni

Anche per Italia Si, come per tutti gli altri programmi del daytime Rai, le prossime settimane saranno le ultime per la stagione 2021/2022, dato che dall’inizio di giugno il palinsesto sarà occupato dai programmi della bella stagione. Quando andrà in onda l’ultima puntata della trasmissione del sabato pomeriggio del primo canale della Rai? Non conosciamo la data ufficiale, ma molto probabilmente il programma saluterà i telespettatori sabato 4 giugno, dato che il 3 è previta la chiusura delle trasmissioni in onda dal lunedì al venerdì, mentre il 5 andranno in onda gli appuntamenti conclusivi dei programmi domenicali. Ovviamente non sarà un addio ma un arrivederci, in quanto è già stato annunciato da tempo il ritorno a settembre, esattamente a partire da sabato 17, salvo cambiamenti.

Marco Liorni pronto a tornare nel preserale con Reazione a catena, al via lunedì 6 giugno

Niente vacanze quest’anno, come nelle ultime tre estati, per il conduttore: finito Italia Si, si sposterà infatti a Napoli per registrare Reazione a catena, il cui primo appuntamento andrà in onda lunedì 6 giugno alle 18.45. Sarà una stagione lunghissima quella di quest’anno per il gioco che rinfresca la mente dato che, come abbiamo già scritto recentemente, durerà cinque mesi anzichè quattro: terminerà infatti alla fine di ottobre e non gli ultimi giorni di settembre. Attualmente si stanno svolgendo i casting per i concorrenti: partecipare è semplicissimo, basta collegarsi al sito Rai Casting per iscriversi e sostenere i provini.

L’appello del conduttore agli aspiranti concorrenti della nuova edizione di Reazione a catena

Proprio in vista del ritorno del programma estivo, Marco Liorni ha registrato un video pubblicato sul suo profilo instagram ufficiale, con il quale ha invitato tutti coloro che vogliono partecipare come concorrenti ad iscriversi ai casting. “Torna il gioco che rinfresca l’estate di Rai1. Se siete tre amici, tre colleghi o tre parenti e avete una bella intesa, venite a giocare con noi. Vi aspetto!” ha detto nel video in questione, girato nello studio di Italia Si.