Jessica Selassiè e Simone Bonaccorsi stanno insieme? Lui rompe il silenzio

Simone Bonaccorsi si è fidanzato con l’ex gieffina? Lui chiarisce: “Siamo solo amici”

Oggi il modello amico di Alex Belli ha rilasciato una lunga intervista ad Amando Sanchez su Novella 2000. Ed in questa circostanza il giornalista ha subito fatto presente al ragazzo di essere venuto a conoscenza che poco tempo fa ha incontrato Jessica Selassiè al compleanno di Delia Duran e avrebbe perso la testa per lei. Il modello ha quindi subito fatto chiarezza, asserendo che proprio a questo evento hanno legato molto, tanto che giorni dopo l’ha anche invitata a pranzo a Roma: “Dopo aver mangiato abbiamo fatto una passeggiata in centro…” Il giornalista gli ha quindi fatto notare che c’è chi ha detto di averli visti andare insieme in hotel dopo questo pranzo. E a quel punto il ragazzo è stato costretto a fare una volta per tutte chiarezza: “Non è vero…Con Jessica c’è solo un rapporto d’amicizia…”

Jessica Selassiè ha fatto breccia nel cuore del modello: “Non nascondo che mi piace”

Simone Bonaccorsi, sempre in questa intervista rilasciata ad Armando Sanchez su Novella 2000, non ha poi nascosto di provare sicuramente un certo interesse nei confronti della ex gieffina, aggiungendo che per ora non è comunque successo niente tra loro:

“Certo non le nascondo che Jessica mi piace, potrebbe chissà nascere qualcosa tra di noi, ma ciò non significa che sia già successo…”

Il ragazzo ha anche confessato di avere intenzione di incontrare nuovamente la principessa etiope, la quale sarà nel cast di Tale e Quale Show insieme alle altre due sorelle: “Ci siamo promessi che appena verrà a Milano dove vivo, ci rivedremo…”

Simone Bonaccorsi fa un chiarimento: “Non abbiamo parlato di Barù”

Il giornalista di Novella 2000 Armando Sanchez ha poi chiesto al modello se Jessica Selassiè ha mai parlato di Barù (al GF Vip la ragazza ha perso la testa per il nobile). E il modello, con la sua proverbiale schiettezza, ha subito risposto negativamente, asserendo che la principessa non l’ha neppure menzionato per sbaglio:

“Abbiamo parlato soprattutto di noi e dei nostri progetti futuri, e che credo che oggi sia l’unica cosa che ci interessa…”

E tra questi suoi progetti futuri c’è anche quello di partecipare alla prossima edizione de L’Isola dei Famosi: “Work in progress…”