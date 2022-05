Tale e Quale Show cast prossima edizione: le principesse Selassiè concorrenti

Lulù, Jessica e Clarissa Selassiè alla corte di Carlo Conti: le anticipazioni

A settembre tornerà la prossima edizione di Tale e Quale Show. E ovviamente sono già girati diversi rumor online sui nomi dei possibili concorrenti vip che potrebbero partecipare. Proprio a tal proposito il portale TvBlog.it ha lanciato una vera e propria bomba. Di cosa si tratta? Il sito web è venuto a conoscenza che le principesse Selassiè pare saranno nel cast del talent show vip del venerdì sera di Rai1:

“Saranno loro ad assorbire la quota Grande Fratello che ormai da anni è fissa in Tale e quale show…”

Ovviamente i fan stanno già festeggiando sui social.

Tale e Quale Show anticipazioni: le principesse gareggeranno come unico concorrente

Il portale TvBlog.it, dopo aver rivelato che nel cast della prossima edizione del talent show vip di Carlo Conti dovrebbero esserci Lulù, Jessica e Clarissa Selassiè, ha anche dato un altro succoso scoop. Difatti il portale web ha rivelato che le tre ragazze, salvo colpi di scena dell’ultimo minuto, dovrebbero partecipare alla trasmissione come unico concorrente, come tra l’altro accaduto ai Fratelli Guidonia la scorsa edizione:

“Le principesse Selassié dovrebbero gareggiare a Tale e quale show come unico concorrente…”

Quindi spetterà a Lulù, che è sempre al centro del gossip, e alle altre due sorelle cantare delle canzoni interpretate da gruppi, terzetti, ecc…E chissà come se la caveranno in queste vesti. Riusciranno a convincere il pubblico a casa, come è successo al Grande Fratello Vip?

Le sorelle Selassiè sembra abbiano preso sul serio questo impegno: il retroscena

TvBlog.it ha poi rivelato di essere venuto a sapere che le tre principesse etiopi pare abbiano preso davvero sul serio questo nuovo impegno a Tale e Quale Show, tanto che da settimane starebbero prendendo lezioni di canto. Il portale Televisivo ha anche riportato che le ragazze potrebbero ritrovarsi nel cast una loro rivale: Katia Ricciarelli. Difatti in base a diversi rumor pare potrebbe esserci anche lei tra i concorrenti del talent show vip condotto da Carlo Conti. Ci saranno presto conferme o smentite in tal senso? Non resta che attendere ancora qualche settimana per vederci un po’ più chiaro.