Katia Ricciarelli non si trattiene e spara a zero su Lulù: “È effimera”

“Ho sempre pensato che la storia di Lulù Selassiè e Manuel sarebbe finita”, la confessione della nota cantante

La rottura la tra bella principessa del Grande Fratello Vip e il nuotatore continua a fare eco. Un addio fresco che farebbe pensare che l’amore tra i due non è finito e ha portato gli ex gieffini a commentare l’accaduto. Sulle pagine del settimanale Chi a rompere il silenzio è stata proprio Katia Ricciarelli. La cantante non ha mai avuto un buon rapporto con la sorella di Clarissa e Jessica e all’interno del reality di Canale5 sono spesso volate parole grosse tra loro. I diverbi tra le due prime donne hanno portato di riflesso il nuotatore a prendere una decisione e schierarsi dalla parte della fidanzata raffreddando, in casa, i rapporti con l’ex moglie di Pippo Baudo. Alla luce della crisi e della rottura tra i due, l’artista ha ammesso:

“Avevo indovinato. Ho sempre pensato che la storia di Manuel e Lulù sarebbe finita”.

A far dubitare la cantante lirica erano stati sicuramente anche i lunghi e frequenti tira e molla della coppia, che all’inizio della loro liaison avevano fatto pensare che i mondi dei due ragazzi fossero troppo diversi.



Katia Ricciarelli non ha mai creduto nei sentimenti della principessa? “La vedevo effimera”

“Non sono contro l’amore, anzi! Io credo all’amore e lo sostengo, quando è sincero. Lulù la vedevo effimera”.

Questa la frecciata della cantante per Lulù Selassiè, che proprio oggi ha rotto il silenzio e raccontato la sua verità sulla fine della storia con il nuotatore che sarebbe stata causata dal padre di lui. L’ex moglie di Pippo Baudo ha sottolineato di non aver mai compreso fino in fondo come il nuotatore potesse essersi innamorato della principessa. “Lui è un bellissimo ragazzo, giovane, intelligente, colto, evidentemente si è lasciato prendere da questa ragazza”, ha ammesso la cantante lirica sulle pagine del noto settimanale su citato, lanciando poi un’altra bordata alla coppia.

Katia Ricciarelli svela un segreto sulla coppia nata al GF Vip: “Erano coinvolti dal fatto che tutti parlassero di loro”

L’artista ha infatti proseguito raccontando:

“Forse erano coinvolti dal fatto che tutti parlassero di loro due: erano la coppia che suscitava interesse”.

In più l’ex di Manuel Bortuzzo passava come la “crocerossina innamorata”. Ora però la favola tra i due gieffini è finita e, a quanto pare, non ci sarebbero margini di riavvicinamento. Il nuotatore infatti avrebbe bloccato la princess su whatsapp e ripreso a seguire su Instagram l’ex fidanzata Federica.