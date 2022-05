Soleil Sorge replica alla provocazione di Gianmarco Onestini: “Sei un gradasso”

Scontro tra Gianmarco Onestini e l’opinionista: è accaduto dopo un’esibizione

Nell’ultima puntata del programma condotto da Barbara d’Urso su Italia Uno, Soleil Sorge non ha gradito l’esibizione di una coppia in gara. L’opinionista ha scatenato la reazione di Gianmarco Onestini dopo aver ricevuto zero come voto da lei, dato che l’ha provocata dicendole: “Lo so che te magari ti senti più forte, vuoi fare un pochino la gradassa dando zero”. La replica della nota influencer non si è fatta attendere: “L’unico gradasso sei tu”. Lo scontro tra i due è continuato e non appena l’ex gieffina gli ha dato le spalle, il 25enne l’ha attaccata: “L’unica cosa che puoi fare è girarti e essere maleducata“.



Soleil Sorge ripresa da Barbara d’Urso nella finale: “Perchè ti sei girata? Non è carino”

Mila Suarez e Gianmarco Onestini questa sera nella finalissima de La Pupa e il Secchione Show si sono esibiti di fronte alla giuria, danzando sulle note di una bachata. Il 25enne prima di ballare ha raccontato la storia della pupa elogiandola: “Non ha avuto la possibilità di studiare, questa è la mia pupa, si è impegnata al massimo e posso dire di essere fiero di lei”. Soleil Sorge quando la conduttrice le ha chiesto che voto ha dato alla coppia in gara, ha affermato: “Ho dato uno zero. Più volte durante questo percorso ho cercato anche di essere gentile con loro, anche perchè pensavano che fossi di parte, quindi ho cercato di stimolarvi per avere un percorso più solido. Mi ha toccato molto la tua storia ma credo che dal passato bisogna riscattarsi, non continuare ad arrendersi a quello che si è”. L’influencer riferendosi alla modella ha aggiunto: “Non mi è piaciuto il fatto che non si sia impegnata. Spesso nelle sfide vedo che cerca di buttarla sul gioco. La perfomance che ho visto è poco emozionante”. L’ex gieffina ha giustificato il suo gesto: “Ho dato voti altisssimi durante questo percorso e credo che nella finale bisogna dare il voto più meritocratico”.

L’opinionista è stata ripresa dalla conduttrice quando si è girata di spalle durante la discussione con il secchione che intanto è stato stufo: “Perchè ti sei girata scusa? Non è carino”. La risposta dell’influencer è stata: “Perchè ho passato tutto il programma ad ascoltare tante cose, questo è il mio voto, trovo veramente da gradasso non accettare il giudizio che ti viene dato”.

Lo sfogo di Mila Suarez dopo aver ricevuto un voto basso: “Posso anche andarmene via”

L’opinionista ha continuato a criticare l’esibizione della coppia: “Zero impegno, sorridi e continua con il tuo percorso, sono certa che ti avranno dato un voto più alto”. Mila Suarez invece ha reagito allo zero ricevuto sfogandosi: “Posso anche andarmene via”. A elogiare la pupa e il secchione è stata Antonella Elia: “Io vi ho dato dieci, siete molto simpatici, avete dato tanto per me”. Sempre quest’ultima ha fatto dei complimenti alla modella: “A me piaci, sei bella, ti auguro di arrivare lontano e scalare tutte le vette del mondo”.