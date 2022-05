Gianmarco Onestini e Mila insieme: è nato l’amore dopo La pupa e il secchione?

La pupa e il secchione: i due fanno coppia anche nella vita? L’avvistamento

Domani sera andrà in onda l’ultima puntata del reality show condotto da Barbara d’Urso. E proprio in questi ultimi giorni la conduttrice ha rivelato al pubblico a casa che c’è stato un interessante avvicinamento tra Mila Suarez e Gianmarco Onestini in villa. Difatti sono stati ripresi dalle telecamere in atteggiamenti equivoci. Tuttavia i concorrenti del reality show di Italia 1, interpellati su tutta questa faccenda, hanno negato qualsiasi tipo di coinvolgimento emotivo, asserendo di essere semplicemente buoni amici. Sarà così? Non è dato saperlo, ma intanto la coppia, come riportato dal blog di gossip Isa e Chia, è stata sorpresa in queste ore in vacanza insieme a Sharm el-Sheikh (la finale del programma è già stata registrata 10 giorni fa). Che sia noto un amore? Oppure saranno andati a fare una vacanza insieme solo da amici?

Gianmarco Onestini e Mila Suarez nel mirino della giurata de La pupa i il secchione: le anticipazioni

Come detto precedentemente, domani sera andrà in onda una nuova puntata del reality show di Italia 1. E in base alle anticipazioni Soleil Sorge ha attaccato duramente la coppia. Il motivo? Quest’ultima ha dato loro un voto molto negativo dopo una prova facendoli andare su tutte le furie. Difatti tra i tre c’è stato un serrato botta e risposta, tanto che la stessa Barbara d’Urso è stata costretta ad intervenire per placare gli animi. Purtroppo per la coppietta, criticata duramente da Antonella Elia, il pubblico in studio pare si sia schierato tutto dalla parte della giurata. E chissà se questo scontro non li abbia ancora fatti più unire, visto che hanno anche deciso di passare le vacanze insieme a Sharm el-Sheikh.

Anticipazioni La pupa e il secchione: la coppia non vince il reality per un soffio

Si segnala inoltre che Mila Suarez e Gianmarco Onestini non hanno vinto quest’ultima edizione del reality show di Barbara d’Urso. Difatti proprio per un soffio si sono visti togliere da sotto il naso la vittoria del programma che pare sia andata a Maria Laura De Vitis, che ironia della sorte ha fatto inizialmente coppia proprio con il fratello di Luca Onestini, e il secchione Edoardo.