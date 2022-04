Gianmarco Onestini e Mila si baciano, Antonella Elia sbotta: “Gatti in calore”

La pupa e il secchione, due concorrenti vengono allo scoperto e si baciano: è nato l’amore?

Barbara d’Urso ha iniziato questa nuova puntata del reality show in onda su Italia 1 rivelando ai telespettatori che Mila Suarez e Gianmarco Onestini si sono dati un bacio la scorsa notte in villa. E ovviamente la conduttrice ha mostrato la clip, chiedendo poi ai due diretti interessati se è nato un amore. Il giovane secchione ha però minimizzato, limitandosi a dire che si vogliono bene e che non bisogna pensare per forza al fatto che tra loro ci sia un’attrazione: “Mi spiace ma tra noi non c’è attrazione…Non è questo il caso…”

Antonella Elia non ha pietà dei due concorrenti del reality show di Barbara d’Urso: “Gatti in calore”

La spiegazione di Gianmarco Onestini inerente all’avvicinamento notturno a Mila Suarez non ha convinto per nulla la popolare giurata, la quale c’è andata giù duro:

“Non ci prendere in giro…Cerca di farci la cortesia di dire la verità…Io con gli amici non mi struscio così…Non in quel modo…Vi siete strusciati come due gatti in calore…”

Sempre la giurata, che giorni fa ha attaccato Flavia Vento a La pupa e il secchione, ha poi esortato la pupa a dire una volta per tutte la verità: “Dilla almeno tu…” Quest’ultima però ha preferito tergiversare non dando una risposta chiara sul loro rapporto.

Gianmarco Onestini si difende: “Io devo dire quello che volete sentire?”

Ha poi preso nuovamente la parola il concorrente de La pupa e il secchione, asserendo schiettamente di aver detto solo ed esclusivamente la verità: “Ma devo dire ciò che volete sentire?” A quel punto è intervento anche Federico Fashion Style, che ha controbattuto al ragazzo chiedendogli semplicemente di non nascondersi dietro ad un dito di fronte alla realtà dei fatti. Quest’ultimo però non ha fatto la minima marcia indietro continuando a dire che con Mila ci sarebbe solo una bella amicizia, e niente di più:

“Tanto voi criticate tutto…Io faccio quello che voglio…Tanto criticate e basta…”

Il giurato però gli ha ricordato il suo ruolo e quello di Antonella Elia e Soleil Sorge in questa trasmissione: “Guarda che noi siamo qua proprio per giudicare…”