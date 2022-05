LDA si commuove a Verissimo parlando di Gigi D’Alessio: “Non è facile…”

L’ospite di Verissimo sfiora le lacrime: “Non c’è per forza una magagna dietro”

Dopo la strana assenza di sabato scorso LDA è finalmente sbarcato a Verissimo, a due settimane dalla sua eliminazione da Amici. Il cantante è apparso fin da subito emozionato e lo è stato ancora di più non appena ha rivissuto il suo percorso nella scuola più famosa d’Italia. Un ampio spazio è stato dedicato dall’ex allievo al suo papà Gigi D’Alessio, con il quale ha raccontato di avere un rapporto stupendo. Questa parentela all’inizio per LDA pesava, in quanto tutti lo additavano come figlio di. Ma il cantante ha spiegato di aver fatto sempre tutto da solo.

“Non è facile far capire alla gente che anche il figlio di può fare lo stesso lavoro del padre e non per forza ci deve essere qualche magagna dietro”

ha detto il cantante in difficoltà. LDA ha aggiunto che il papà non ha mai messo bocca nella sua musica, nemmeno per una nota.

LDA racconta a cuore aperto il periodo del divorzio dei genitori: “Ti segna”

Nonostante LDA si reputi un ragazzo molto fortunato, perché i genitori non gli hanno mai fatto mancare nulla, c’è un dolore che l’ha colpito profondamente. Ovvero il divorzio di Gigi D’Alessio dalla mamma del cantante. Soltanto grazie alla maturità acquisita ad Amici, dove ha cantato anche un brano da lui scritto sul divorzio, LDA è riuscito a fare i conti con il suo passato.

“Da piccolo il divorzio ti segna. E’ inevitabile, non riesci a capire determinate dinamiche”

ha detto l’ospite di Verissimo. Tuttavia LDA ha aggiunto che adesso, con la crescita e la maturità, ha capito che quella scelta è stata la migliore per tutti.

Il cantante svela a Verissimo con chi ha più legato nella scuola

Infine LDA, dopo aver fatto un annuncio, ha parlato dei legami importanti che ha costruito dentro il talent di Canale 5. LDA è andato d’accordo perlopiù con tutti ma ci sono delle persone con le quali ha legato in particolare. Il cantante ha fatto i nomi di Alex, Albe, Luigi e Nunzio. Quest’ultimo, nonostante sia entrato a ridosso del Serale, ha stretto un rapporto fortissimo con il cantante. Tanto che oggi i due, presenti insieme in studio, hanno presentato al pubblico per la prima volta un’esibizione di coppia inedita. In particolare Nunzio ha ballato sulle note di “Bandana” mentre LDA cantava.