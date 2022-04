LDA fa un annuncio dopo l’eliminazione da Amici: “Devo darvi una notizia”

L’ex allievo di Amici annuncia l’uscita della canzone Bandana

L’uscita di LDA ieri sera, durante la sesta puntata del Serale di Amici, ha lasciato la maggior parte del pubblico basito. Molti siti avevano dato, infatti, erroneamente il nome di Nunzio come eliminato e dunque i fan di LDA erano tranquilli che il loro beniamino avesse trionfato al ballottaggio finale. Invece non è stato così e il figlio di Gigi D’Alessio ha dovuto abbandonare il programma per volere dei tre giudici Stash, Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto Di Savoia. A distanza di qualche ora dall’eliminazione dal talent di Canale 5 LDA ha rotto il silenzio sul suo profilo Instagram che per mesi non aveva potuto utilizzare. Qui, attraverso alcune stories, ha annunciato:

“Devo darvi una bella notizia. Bandana uscirà a mezzanotte. Siete pronti a sventolare le bandane quest’estate? Io sì”.

LDA traccia un bilancio del talent: “Esperienza che ricorderò per tutta la vita”

Sempre tramite le stories pubblicate sul suo profilo Instagram LDA ha voluto fare dei ringraziamenti speciali. Le sue parole sono state per tutta la macchina di Amici, dai macchinisti ai vocal coach, dalla produzione alla redazione. Poi un ringraziamento speciale il cantante l’ha fatto a Maria De Filippi dopo il retroscena su Gigi D’Alessio svelato proprio dalla conduttrice. Infine LDA ha ringraziato tutti i compagni di scuola e il pubblico che l’ha seguito numeroso sia sui social che dal vivo in studio. Ed ha aggiunto:

“Amici è stata un’esperienza troppo bella. Un’esperienza che ricorderò per tutta la mia vita”.

Il cantante si commuove dopo essere stato eliminato da Amici

Oltre ai social LDA per commentare la sua eliminazione ha usato anche le telecamere di Witty. L’allievo non ha potuto trattenere le lacrime. Non tanto però per l’essere stato eliminato quanto per tutti i ricordi che ha costruito in questi lunghi 7 mesi di permanenza nel talent di Canale 5. Tuttavia LDA ha ammesso che ad un certo punto del percorso si è perso, si è smarrito. Ormai non era più lui e dunque andare a casa è stata probabilmente la cosa più giusta. E proprio su questo aspetto ha voluto lanciare un messaggio ai ragazzi della prossima edizione: