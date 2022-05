L’Eredità, campionessa non crede alle sue orecchie: Flavio Insinna le dice…

Flavio Insinna, annuncio a sorpresa alla concorrente: “Anche se sei incredula…”

Non poteva finire meglio la puntata de L’Eredità di oggi, venerdì 27 maggio 2022, con la campionessa in carica che alla ghigliottina ha azzeccato la risposta corretta, portando quindi a casa una bella cifra. Una vittoria del tutto inaspettata visto che, nel momento in cui il conduttore le ha comunicato davanti a milioni di telespettatori che quella da lei scritta sul cartellino era proprio la risposta esatta, è sembrata non riuscire a credere alle sue orecchie, non a caso Flavio le ha detto: “Anche se sei incredula, la risposta da te data è proprio quella giusta”. Finale in festa, quindi, con i prof Andrea Cerelli e Samira Lui che, come da tradizione, hanno stappato lo spumante.

Vincita di oltre 30.000€ per la campionessa de L’Eredità: la risposta corretta era ‘LATO’

Si è aggiudicata più di 30.000€, esattamente 32.500€ la campionessa del quiz del preserale di Rai1 condotto da Flavio Insinna, con la parola ‘LATO’. I cinque indizi della ghigliottina che le hanno fruttato la vittoria sono stati ‘arrivi’, ‘corto’, ‘pendere’, ‘debole’ e ‘b’. “Sei incredula? Nonostante tu lo sia, la parola che hai scritto sul cartellino è la stessa che abbiamo scritto noi, cara architetto: è LATO!”, ha dunque esclamato Flavio Insinna sul finale, dando inizio ai festeggiamenti e complimentandosi con la concorrente. “Vieni da questo LATO” le ha poi detto, prendendo ‘in prestito’ proprio la parola vincente. “L’altro LATO di Rai1 è il TG1” ha poi concluso Insinna, dando appunto la linea all’edizione del telegiornale di prima serata, non senza ricordare ai telespettatori l’appuntamento con lo speciale di Domenica In trasmesso a partire dalle 21.25.

L’Eredità finisce la settimana prossima: ultime puntate di questa stagione per il quiz

La prossima settimana, lo ricordiamo, sarà l’ultima per L’Eredità (che sabato ha fatto compagnia al pubblico del primo canale anche con un appuntamento speciale andato in onda in prime time, con tanti ospiti vip che hanno giocato per beneficenza) che chiuderà i battenti per qualche mese domenica 5 giugno e dall’indomani sarà sostituita, come ogni anno, da Reazione a catena, il gioco dell’estate condotto da Marco Liorni. Un ritorno, quello del programma condotto da Flavio Insinna, che non avverrà alla fine di settembre come tutti gli anni, bensì a fine ottobre, per via di un cambio di palinsesto del quale abbiamo più volte parlato, che vedrà il prolungamento di Reazione a catena di un mese in più rispetto al passato.