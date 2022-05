Ospiti L’Eredità stasera: con Flavio Insinna gioca il cast di Don Matteo e…

Chi sono gli ospiti della puntata speciale de L’Eredità in onda oggi in prima serata?

Si arricchisce il parterre di concorrenti vip che Flavio Insinna avrà oggi, sabato 21 maggio, nell’appuntamento speciale del suo quiz, che Rai1 trasmetterà in prime time, a partire dalle 21.30 circa. Non saranno tutti concorrenti in realtà: alcuni dei personaggi famosi che arriveranno in studio, lo faranno senza giocare. Vediamo nel dettaglio, dunque, chi vedremo accanto al conduttore e ai prof Andrea Cerelli e Samira Lui questa sera. Già annunciati, nei giorni scorsi, Nino Frassica, Christian De Sica, Arisa e Loretta Goggi: di questi ospiti, De Sica e la Goggi sarano protagonisti della ‘scossa’, gioco che avrà domande legate alla loro carriera, motivo per il quale, stando alle indiscrezioni circolate in rete nelle ultime ore, arriveranno in studio solo a metà serata.

L’Eredità-Una sera insieme: Nathalie Guetta e gli altri ospiti che giocheranno in prime time

Non solo i personaggi citati nel primo paragrafo: nella puntata in prima serata del quiz condotto da Flavio Insinna, per restare in tema Don Matteo, Nino Frassica ritroverà la collega Nathalie Guetta. Prevista, poi, la presenza di Iva Zanicchi e dell’attore Pierpaolo Spollon. Annunciati, per concludere, anche il nome di Francesco Paolantoni e di Vanessa Gravina. L’intero montepremi che (forse) i concorrenti vinceranno, verrà ovviamente devoluto in beneficenza, com’è già accaduto con lo speciale in prime time andato in onda all’inizio di aprile, interamente dedicato alla raccolta fondi per aiutare la popolazione dell’Ucraina.

Flavio Insinna e la sfida in prima serata: L’Eredità in onda contro il film L’ora legale

Non dovrà fare i conti con l’agguerrita concorrenza di Amici stasera L’Eredità, com’è successo in occasione del precedente appuntamento speciale di prima serata, bensì con la pellicola L’ora legale, che Canale5 trasmetterà a partire dalle 21.20, con protagonisti Ficarra e Picone. Non solo in prime time: ovviamente il quiz che ogni sera registra milioni di telespettatori prima del TG1, oggi farà regolarmente compagnia ai telespettatori anche nella fascia oraria tradizionale, quindi dalle 18.45 alle 20.00 (ieri sera è arrivato alla ghigliottina un nuovo campione, che ha lasciato senza parole il conduttore facendogli una rivelazione che non si aspettava…).