L’Eredità, brusca interruzione: Flavio Insinna non può andare in onda

Domani il programma condotto da Flavio Insinna non potrà andare in onda: “Torneremo giovedì”

Si ferma inaspettatamente per un giorno L’Eredità, che domani, mercoledì 1 giugno 2022, non potrà fare compagnia agli appassionati telespettatori che ogni giorno trascorrono la fascia oraria che precede la cena, in compagnia del quiz. Ad annunciare l’interruzione del programma di domani è stato il padrone di casa stesso, al termine della puntata di oggi quando, salutando il pubblico e dando la linea all’edizione di prima serata del TG1, ha dato appuntamento ai telespettatori per giovedì, dicendo loro: “Ci vediamo dopodomani. W la festa della Repubblica”. E in effetti è proprio per la festa della Repubblica, della quale domani è la vigilia, che il programma salta un appuntamento, per la ragione che spieghiamo al dettaglio nel prossimo paragrafo.

Cosa andrà in onda domani al posto de L’Eredità?

A sostituire il quiz del preserale di Rai1 condotto da Flavio Insinna nel tardo pomeriggio di domani sarà, come apprendiamo dal sito di Rai1, il concerto per la festa della Repubblica Italiana che verrà trasmesso dal Salone dei Corazzieri del Palazzo del Quirinale a Roma. L’evento musicale occuperà il palinsesto per circa un’ora e mezza, iniziando alle 18.25 circa e terminando nel consueto orario in cui va in onda l’edizione di inizio serata del TG1. La messa in onda sarà affidata a Rai Cultura in collaborazione con Rai Quirinale e alla conduzione troveremo i giornalisti Nadia Zicoschi e Stefano Catucci. L’Eredità tornerà, come già detto, giovedì, per le ultime quattro puntate stagionali.

L’Eredità, niente da fare stasera per la campionessa: sfumata una vincita di 45.000€

Modifiche di palinsesto a parte, nella puntata di oggi del programma di Flavio Insinna la campionessa Silvia è arrivata alla ghigliottina con una cifra abbastanza alta, 45.000€ ma, partendo dai cinque indizi indicati nella foto in alto, ha dato ‘BASSO’ come risposta, tornando a casa a mani vuote poiché la parola che l’avrebbe fatta vincere era invece ‘LENTO’. Il conduttore si è comunque complimentato con lei ricordandole che nel prossimo appuntamento potrà ritentare la fortuna, se riuscirà a difendere il suo titolo di campionessa e arrivare di nuovo al gioco finale. E’ andata decisamente meglio, invece, qualche sera fa, con un’inaspettata vittoria.