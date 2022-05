Letizia Battaglia, trama fiction: al via su Rai1 la serie con Isabella Ragonese

Solo per passione – Letizia Battaglia fotografa è il nuovo film di Rai1

Continua il ciclo di film realizzati dalla Rai per omaggiare, raccontare, ricordare figure importanti dell’Italia e con storie che non possono passare inosservate. Ad aprire la strada è stato “Rinascere”, basato sulla vita di Manuel Bortuzzo che ha perso l’uso delle gambe a seguito di un un colpo di pistola sparato per uno scambio di persona. E’ stata la volta, poi, di “A muso duro”, che racconta la storia del dottor Antonio Maglio, padre delle Paralimpiadi, interpretato da Flavio Insinna. Domani e lunedì, invece, toccherà a “Solo per passione – Letizia Battaglia fotografa”, con protagonista una magistrale Isabella Ragonese. Il film o per meglio dire la miniserie prevede due puntate che andranno in onda il 22 e 23 maggio in prima serata.

La trama della miniserie di Rai1 con Isabella Ragonese

Le due parti della miniserie su Letizia Battaglia proveranno a raccontare quanto di più approfondito sulla vita di una delle fotografie più importanti del mondo. La storia si aprirà nel 1951, quando Letizia aveva 16 anni, e sulla fuitina organizzata per andare via dalla casa d’origine. Una scelta che le costerà cara, che la porterà a sposare quello che diventerà suo marito e che la farà sentire ingabbiata mettendola in una situazione che non la faceva stare bene. Letizia avrà tre figlie ma quando incontrerà un fotografo deciderà di lasciare il marito. Per lei questa scelta, insieme al suo essere ribelle, sarà l’inizio di una serie di momenti difficili e dolorosi che la cambieranno per sempre.

La storia vera di Letizia Battaglia: l’impegno contro la mafia

Rompendo tuti gli schemi che volevano le donne chiuse in casa o, al massimo, fare dei lavori considerati adatti a loro, Letizia si fa spazio nel mondo. Arriva al giornale L’Ora di Palermo, dapprima come cronista e poi come fotografa dove dimostra un talento fuori dal comune. Come verrà raccontato nella miniserie Letizia legherà tantissimo con Boris Giuliano e quando quest’ultimo verrà ammazzato per lei sarà un duro colpo. Letizia Battaglia, interpretata da Isabella Ragonese, organizzerà in seguito una mostra fotografica di denuncia contro la mafia e riceverà le prime minacce. Il giudice Giovanni Falcone le consiglia di lasciare la città ma lei decide di restare e documentare i delitti di mafia.