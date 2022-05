Fiction Letizia Battaglia, l’attrice rompe il silenzio: “Si sentiva ingabbiata”

Solo per passione, Isabella Ragonese svela sul suo personaggio: “Si sentiva ingabbiata”

Andrà in onda il 22 e 23 maggio su Rai1 il film tv ispirato alla vita di Letizia Battaglia, la fotoreporter palermitana che ha lottato contro la mafia ed è scomparsa lo scorso 23 aprile. A rompere il silenzio sulle pagine del settimanale Oggi, a pochi giorni dalla messa in onda del film tv, è stata proprio l’attrice che la interpreta che ha raccontato:

“Non ha omesso chiaroscuri, errori e cadute e grazie al film scopriamo la vita prima che diventasse fotografa”.

Ma non è tutto perchè l’artista ha voluto poi sottolineare:

“Nel film si racconta anche della malattia psichica che l’ha colpita quando si sentiva ingabbiata nel ruolo di moglie”.

Letizia Battaglia, a detta dell’artista, è la persona più passionale che ha mai conosciuto pronta a buttarsi a capofitto nella vita con “un’energia potente”. Una cosa unisce la protagonista del film tv e l’attrice: la passione per il lavoro, quel fuoco che porta a impegnarsi senza mai sentire la stanchezza.



“Letizia Battaglia ha rotto il muro della falsità”, le parole della protagonista della fiction di Rai1

Quello che Isabella Ragonese si porterà dietro della fotografa è la ricerca ostinata della verità:

“Mi ha spronato a non far star comodo il mio interlocutore, è qualcosa che lei ha utilizzato per rompere il muro delle falsità”.

L’attrice ha ammesso che la parte più difficile delle riprese è stata raccontare l’aspetto meno conosciuto della fotoreporter che, prima dei 39 anni, ha dovuto soffocare se stessa “passando dalla prevaricazione del padre a quella del marito” per poi difendere fino alla fine la sua libertà. L’artista ha ammesso di non aver mai vissuto sulla sua pelle certe esperienze ma di essersi sempre sentita libera di inseguire i suoi interessi, spronata dalla sua famiglia.

Protagonista fiction su Letizia Battaglia svela: “Noi palermitani siamo scoraggiati”

Non si è nascosta Isabella Ragonese che ha parlato della mafia e ha ammesso: “Noi palermitani siamo scoraggiati, abbiamo vissuto molti traumi”, riferendosi alla morte di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Letizia però ha insegnato a tutti a non arrendersi, ha raccontato l’attrice sottolineando che oggi in Sicilia ci sono molte persone che lottano quotidianamente contro la mafia. L’appuntamento perciò per scoprire la vita della fotoreporter siciliana è per domenica 22 e lunedì 23 maggio alle 21.25 su Rai1.