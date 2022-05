Lino Banfi, grido d’allarme a La vita in diretta: “Fate attenzione a…”

Lino Banfi invita a fare attenzione alle truffe ai danni degli anziani: “Ci sono organizzazioni che…”

Si è parlato di truffe delle quali fin troppo spesso, purtroppo, restano vittime gli anziani nel talk che si è svolto nella seconda parte della puntata de La vita in diretta di oggi, lunedì 9 maggio 2022, dove il padrone di casa Alberto Matano ha invitato l’attore pugliese ma anche Gloria Guida, Simona Izzo e Chiara Giallonardo. “Hai lanciato tanti messaggi invitando a fare attenzione e sei stato anche testimonial di una campagna contro le truffe promossa dalla Polizia di Stato” ha ricordato Alberto al suo ospite, il quale ha spiegato, appunto, che ci sono organizzazioni criminali che prendono di mira le persone più fragili. “Le persone di una certa età a volte si vergognano a raccontare ai figli di essere state truffate” ha asserito Lino.

La vita in diretta, l’appello dell’attore: “E’ la generazione di mezzo a dover proteggere gli anziani”

“Ad evitare che gli anziani vengano truffati deve essere la generazione di mezzo, ad esempio un figlio deve proteggere il padre o il suocero” ha dichiarato Lino Banfi ai microfoni del rotocalco pomeridiano di Rai1, continuando: “I figli, ma anche i generi e le nuore, sono importantissimi e devono stare vicino ai rispettivi genitori e suoceri”.

Ci sono grandi organizzazioni che ordiscono truffe ai danni degli anziani. Se i giovani non stanno vicino agli anziani, i tentativi di truffa sono settemila al giorno

è stato l’allarme lanciato dall’attore, il quale ha sottolineato anche che le organizzazioni in questione sono sia italiane che straniere e le truffe le sanno portare a termine, purtroppo, molto bene.

“Gli anziani truffati si nascondono finché possono”, il grido d’allarme di Lino Banfi su Rai1

“Gli anziani truffati si vergognano e si nascondono finché possono” ha continuato l’attore a La vita in diretta, con Alberto Matano che si è detto molto colpito dalle sue parole, sottolineando che il problema della scarsa prevenzione è purtroppo tra le cause principali delle truffe: gli anziani, infatti, devono essere messi in guardia. Nonostante il tema molto serio e delicato, non è mancato un momento si leggerezza nel talk: Lino ha infatti detto ad Alberto di volerlo chiamare “Mateno”, in pugliese, chiedendogli inoltre “Vuoi sapere il mio parere sull’argomento truffe perchè sono anziano?”. La sua ospitata è stata inoltre un’occasione per lanciare Vecchie Canaglie, nuovo film nel quale recita, che è possibile vedere nelle sale cinematrografiche.