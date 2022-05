Lorella Cuccarini, lettera inaspettata a Maria De Filippi: “Momento difficile”

Maria De Filippi riceve una dedica dalla maestra del talent: “Amicizia arrivata per caso”

Arrivata l’anno scorso come nuova maestra di danza di Amici Lorella Cuccarini ha letteralmente fatto il botto. Il suo ingresso nella scuola è stata una ventata d’aria fresca che ha risollevato anche gli ascolti della trasmissione. E poi Lorella è stata la prima a tenere davvero testa ad Alessandra Celentano (cosa non facile). Quest’anno la De Filippi le ha proposto di passare alla cattedra di canto e la scelta è stata azzeccatissima. Anche qui Lorella ha stupito tutti in positivo e creato con gli allievi legami splendidi. A distanza di una settimana dalla fine di Amici Lorella sul suo profilo Instagram ha scritto una lettera alla conduttrice. Sul rapporto con Maria De Filippi, in particolare, la Cuccarini dice:

“E’ la storia di un’amicizia nata per caso, in un momento per me difficile e delicato”.

Lorella Cuccarini e le parole speciali per la conduttrice: “Privilegio viverla e saperla vicino”

Davanti alle telecamere Maria De Filippi è molto riservata e raramente lasciare intravedere il rapporto con gli insegnanti di Amici. Nelle ultime edizioni è emersa la sua complicità con Rudy Zerbi, anche grazie a Tu si que vales, e la confidenza con Alessandra Celentano, nata dopo vent’anni di conoscenza. Sembra però che anche con Lorella ci sia un rapporto solido, sebbene più recente. In effetti Maria ha aiutato la Cuccarini quando ci fu tutto quel trambusto su Rai1 proponendole Amici. Un gesto che Lorella non dimentica. Per questo sulla conduttrice dice:

“Non basterebbero mille lettere per dirle grazie. Non solo per tutti gli aspetti professionali di cui potrei parlare per ore ma soprattutto per il privilegio di viverla e di saperla vicina”.

Ci sarà Lorella Cuccarini nella prossima edizione del talent?

La scuola più famosa d’Italia ha chiuso le porte da appena una settimana e ancora è presto per delineare il cast della prossima stagione. Tuttavia il pubblico si chiede se Lorella ci sarà e recentemente la sua risposta ha destato non poca curiosità. Stando alla stima che la lega alla docente non ci sono motivi per dubitare della conferma di Maria De Filippi verso Lorella. Quest’ultima non vede l’ora e infatti sui suoi social scrive: