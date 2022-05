Lorella Cuccarini ci sarà ad Amici 22? “Se Maria De Filippi mi vuole…”

Quali saranno i professori di Amici 22? C’è la prima conferma (o quasi)

L’edizione più lunga di Amici è terminata da nemmeno una settimana ma già i fan della trasmissione non vedono l’ora che il programma torni in onda. Che la nuova edizione si farà è ormai certo, quel che ancora non si sa è invece il momento della messa in onda. In particolare Maria De Filippi potrebbe decidere di replicare l’esperienza fissando l’inizio a settembre, come una vera e propria scuola, oppure tornare alle vecchie abitudini iniziando a novembre. Un altro punto interrogativo, poi, pende sui professori: il corpo docenti verrà interamente confermato? Mentre su Alessandra Celentano e Rudy Zerbi ci sono diverse certezze, su Anna Pettinelli e Raimondo Todaro ci sono dei dubbi. Per fortuna però Lorella Cuccarini dovrebbe esserci. L’insegnante, rispondendo alla domanda di un utente di Instagram, ha detto:

“Se Maria mi vuole io sono pronta”.

Lorella Cuccarini rompe il silenzio sulla sua allieva: “E’ la voce di quest’edizione”

Al suo primo anno nella cattedra di canto, e al suo secondo nel talent di Canale 5, la Cuccarini può dirsi ampiamente soddisfatta. Non solo è riuscita ad arrivare con ben due allievi in finale, Alex e Sissi, ma proprio loro stanno avendo un successo incredibile. Sempre rispondendo ad alcune domande dei fan su Instagram l’insegnante, oltre a parlare della possibilità di essere ad Amici 22, ha anche rotto il silenzio sui suoi allievi. Per quanto riguarda Sissi Lorella ha detto:

“Lei è la voce di quest’edizione. Nata per cantare, è arrivata con tante paure ma anche molti sogni”.

La Cuccarini ha aggiunto che la cantante è riuscita a rompere il muro del pudore dando modo di mostrare la propria anima al pubblico.

L’insegnante di Amici gioisce per il vincitore: “Ciò che conta è il percorso”

Sono lontani i tempi in cui c’erano scintille con gli avversari e con gli allievi di questi ultimi. A vincere Amici è stato Luigi ma Lorella Cuccarini non per questo si mostra dispiaciuta. L’insegnante ricorda le parole di Maria De Filippi, che ripete sempre il meccanismo del programma che prevede un unico vincitore.

“Ciò che conta è il percorso intrapreso ed ognuno dei finalisti avrebbe potuto meritare la vittoria”

conclude Lorella.