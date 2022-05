Luca Salatino in difficoltà a Uomini e Donne: “Non sto capendo più niente”

U&D, il tronista rimproverato da Aurora Colombo: “Mi hai aggredito verbalmente”

Luca Salatino è stato in difficoltà nel dating show di Canale 5, in cui dovrà fare la sua scelta. Il tronista dopo aver fatto una nuova esterna con Aurora Colombo, si è lamentato delle sue corteggiatrici lasciandosi andare a uno sfogo: “Sono parecchio nervoso un po’ con tutte. Stiamo arrivando in un momento dove per me non è facile, ho tante cose che mi passano per la testa, dovrei avere più certezze, invece una si tira indietro, lei mi sento preso per il c*l*, non ci sto a capire più niente, invece di mettere l’accelleratore si tirano tutte indietro”. La prima a giustificarsi è stata la ragazza con cui è uscito, facendogli un rimprovero: “Io non ho scritto ti amo nella lettera, ti ho detto ho voglia di conoscerti, mi susciti curiosità, sei tu che sei scappato alla fine, mi hai aggredito verbalmente, in maniera pesante anche”.

Luca Salatino prende una decisione nella nuova puntata: “Non bacio più nessuna”

Non si è fatto attendere lo sfogo del tronista oggi a Uomini e Donne. Per iniziare si è lamentato dell’atteggiamento di Aurora Colombo: “Mi sento preso per il c*l*, tu dici determinate cose, da come parli sembra che provi un sentimento”. Dopo la replica di quest’ultima è intervenuta anche Soraia: “Da quattro settimane non mi porti in esterna, le tue priorità sono una e l’altra, mi hai detto che ti ho sempre dimostrato, vuoi vedere prima loro, stai dicendo robe folli”. Il 29enne non ha nascosto il suo fastidio: “Se dopo un tot di mese, quando vedo una persona come faccio a controllarmi su determinate cose, non vedo questo da parte di nessuno, non bacio più nessuna, invece che darmi certezze, stai facendo completamente il contrario”. La corteggiatrice che si è messa in gioco in corsa ha comunicato al tronista la sua intenzione: “Il problema nostro non è il bacio, abbiamo un problema di comunicazione, sto rivalutando il tutto, sono io che decido di tirarmi indietro a oggi, di andarmene”, facendolo rimanere senza parole: “Hai dei modi un po’ strani di dimostrare l’interesse”.

Gianni Sperti attacca una corteggiatrice: “Ti sei smascherata, non ho mai creduto in te”

Quando Aurora Colombo che di recente ha preso una decisione, si è lamentata di Luca Salatino per non darle la possibilità di finire di parlare, Gianni Sperti l’ha attaccata:

“Dipende da quello che dici, fai una lettera come se fossi innamorata, poi dici tutto il contrario, non hai fatto altro che smascherarti, sei finta, non ho mai creduto in te, ti sei data la zappa sui piedi”.

Anche il 29enne che la stessa ha deciso di corteggiare l’ha criticata: “Sei incoerente con quello che hai fatto prima”. Non è mancato l’intervento di Armando Incarnato: “Sei venuta a screditare lui, lo stai provocando”. Prima di lasciare lo studio, la corteggiatrice ha affermato: “Non mi andava di baciarlo, sono tornata per una questione di rispetto, ieri sono stata male, non volevo venire”.