Luca Salatino deluso da Aurora che prende una decisione: “Me ne vado”

Aurora Colombo lascia lo studio di Uomini e Donne: il tronista su tutte le furie

Nella puntata del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi ha avuto spazio ancora Luca Salatino, che non ha nascosto di essere rimasto deluso da Aurora Colombo, per non aver gioito nel vedere la loro esterna. Quest’ultima ha preso la sua decisione, visto che durante lo scontro con il tronista ha lasciato lo studio del programma affermando: “Sono stata bene e non per questo oggi devo entrare e devo essere contenta, allora me ne vado. Mi stai mandando via”. Il 29enne è sbottato ancor di più, dato che si è rivolto alla sua corteggiatrice dicendole: “Non mi stai proprio portando rispetto”.

Tina Cipollari sbotta contro con una corteggiatrice: “Appari falsa e finta”

Soraia ha cercato nuovamente di far capire al tronista per quale motivo non dovrebbe fidarsi di Aurora Colombo: “Quando tu dici a lei sto bene con te lei non ti risponde, nell’esterna nel residence lei ti dice che non sei convinto di lei, tu dici non sento che non mi piace e lei non ti risponde, hai due fette di salame sugli occhi”. La risposta del 29enne è stata: “Non mi sembra che le ho detto brava sono contento”. La corteggiatrice che si è messa in gioco in corsa si è sfogata: “Non ha senso che io stia qui, se non credi che l’esterna l’ho sentita”, facendo innervosire Luca Salatino, dato che le ha detto chiaramente di aver preferito il bacio che si è scambiato di recente con Lilli: “Dopo quello che c’è stato tra di noi, ha avuto molto più senso di quello con te”. Non appena la 30enne ha detto di voler andare via, Gianni Sperti l’ha attaccata: “Ha trovato il pretesto!”. La diretta interessata si è giustificata criticando il tronista: “Sei tu che mi stai mandando via, perchè ti stai attaccando alle parole di Tina“. Quest’ultima si è arrabbiata, dato che si è rivolta alla corteggiatrice dicendole: “Non ci provare, quello che ho visto io lo vedono gli occhi di tanta gente, vuol dire che appari falsa e finta“.

Luca Salatino si difende: “Non mi sono mai fatto influenzare da nessuno”

Il tronista si è difeso dalla critica della sua corteggiatrice che secondo Armando ha messo in mostra la sua persona:

“A me non importa niente di quello che dice la gente, e quando vedo determinate cose, dopo un’esterna del genere, di una persona che non ha sentito nulla, fai quello che ti pare, io non accetto una situazione del genere, non mi sono mai fatto influenzare da nessuno“.

Tina Cipollari si è schierata dalla parte del 29enne, dato che si è rivolta alla corteggiatrice con queste parole: “Quando dici ti sei lasciato influenzare offendi lui, non è così, perchè non è un cretino, mentre riguardava l’esterna si percepiva il suo disagio non perchè io gli ho aperto gli occhi”.