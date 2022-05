Lucas Peracchi rinato dopo Mercedesz Henger: “Impossibile avere un rapporto”

Lucas Peracchi è libero: “Ho spezzato le catene con la famiglia Henger e con Mercedesz”

Molti spettatori si ricorderanno della storia d’amore vissuta tra l’ex tronista Lucas Peracchi e Mercedesz, figlia di Eva Henger, tant’è che erano andati diverse volte in studio da Barbara d’Urso, anche perché in quel periodo i rapporti tra lei e la madre si erano molto raffreddati. Ora in una lunga intervista al settimanale Nuovo Tv l’uomo ha deciso di parlare e può permettersi il lusso di definirsi libero e soprattutto rinato: “Spezzato le catene con la famiglia Henger. Con Mercedesz è impossibile avere un rapporto”.

L’ex fidanzato di Mercedesz Henger non le manda a dire: “La sua famiglia mi ha creato problemi”

Sempre Lucas Peracchi nell’intervista al settimanale sopracitato continua dicendo che la famiglia della sua ex fidanzata gli avrebbe creato non pochi problemi e che non ci sarebbe stata la massima correttezza nei suoi riguardi. Ha continuato dicendo che preferisce non far più parte dei loro intrighi perché in questo momento si sente davvero libero e sopratutto rinato. C’è solo un tasto dolente in tutta questa faccenda: avevano preso due cagnoline e pare che se le sia tenute Mercedesz Henger. Lui ha confessato che passa le serate a piangere perché le mancano moltissimo, specialmente Briciola, che non vede da giugno. Piange, è vero, ma sa che lei li terrà benissimo e farà vivere loro un’esistenza da principesse.

“Mi hanno proposto un film po*no”: l’annuncio clamoroso di Lucas Peracchi

Ora come ora a Lucas Peracchi non interessa più di tanto l’amore: vorrebbe, però, un giorno trovare una donna con la d maiuscola. Detto questo ha annunciato che gli è arrivata una proposta davvero clamorosa dall’America: vorrebbero che facesse un film po*no perché hanno visto uno spazio sul web dove si mostra senza vestiti senza alcun tipo di problema. Non sa ancora se accetterà o meno perché deve un attimo pensarci sopra. Nel frattempo la sua ex è all’Isola dei Famosi e sta dando del filo da torcere ai naufraghi grazie alla sua forza e alla sua determinazione incrollabile. Lui non fa il tifo per lei, ma è più neutrale: che vinca il migliore, e nel frattempo Mercedesz è rimasta delusa profondamente da Edoardo Tavassi con il quale sta costruendo un rapporto speciale.