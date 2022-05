Mercedesz Henger si sfoga: “Insultata dal gruppo”. Edoardo Tavassi la delude

L’attore dopo lo scontro con Mercedesz Henger ammette: “Ecco perchè ho rosicato”

Mercedesz Henger oltre a spiegare la ragione per cui ha criticato l’atteggiamento di Nicolas Vaporidis, questa sera si è lasciata andare a uno sfogo: “Sono stata derisa, insultata e un po’ esclusa da tutto il gruppo”. La naufraga poi ha puntato il dito contro l’attore: “Il discorso riguardava il suo rosicare per le nomination, non l’ha voluto ammettere per fare la vittima, se non me ne fregava niente non glielo dicevo quello che pensavo”. La replica del naufrago non si è fatta attendere:

“Se ho rosicato della nominaton è perchè mi sono visto nominare da delle persone che consideravo parte del gurppo, essere nominato mi ha fatto rosicare, è sfociato il suo accanimento nei miei confronti, non le si può dire nulla, mettersi in mezzo e giudicare in quel modo non mi è piaciuto”.

Vladimir Luxuria riprende la figlia di Eva Henger: “Smettila di tornare a quell’episodio”

Nella nuova puntata de L’Isola dei Famosi, al centro della scena inizialmente c’è stato Nicolas Vaporidis finito sotto accusa da parte di un gruppetto di naufraghe capitanate dalla figlia di Eva Henger. Dopo lo sfogo della naufraga che ha sostenuto di essere stata esclusa dal gruppo, l’attore l’ha criticata: “Il comportamento suo non lo concepisco, è di una persona leggermente forzato, è venuta qui per attaccarsi ad Edoardo, comportarsi come una moglie è sospetto, se fosse onesta aspetterebbe i tempi suoi, non si metterebbe a piangere perchè le dice non mi fido”. E’ intervenuta Vladimir Luxuria schierandosi dalla parte dell’attore, dato che ha ripreso la 30enne per essere tornata sulla lite che lo stesso ha avuto con il fratello di Guendalina prima di chiarire: “Ha il diritto di nominare chi vuole, ma non ha un diritto secondo me, smettila di tornare a quell’episodio“.

Il fratello di Guendalina dubita di Mercedesz Henger: “Non ha conquistato la mia fiducia”

La replica della naufraga all’opinionista non si è fatta attendere: “Ho ribadito che stavo analizzando solo il suo comportamento, ha voluto estrapolare quello, da come mi dite sembra che io sia nel torto, il succo del discorso era che non mi fidavo di lui, io non mi comportavo assolutamente da moglie perchè neanche ci siamo baciati”. Intanto Guendalina Tavassi non ha nascosto un suo dubbio, sul comportamento della compagna di gioco lanciandole una frecciata: “Io se mi lascio sto reclusa per due mesi a piangere sul letto”, che ha risposto: “Tu non sapevi che prima di entrare ero fidanzata, l’ho detto anche nella clip di presentazione che mi sono lasciata dopo una frequentazione”. Edoardo ha deluso la naufraga :